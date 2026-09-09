EQS-News: Christian Wallentin tritt als CFO der AUTO1 Group zurück

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Christian Wallentin tritt als CFO der AUTO1 Group zurück



09.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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Christian Wallentin tritt als CFO der AUTO1 Group zurück

Berlin, 9. September, 2026 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gibt bekannt, dass Christian Wallentin sein Amt als CFO aus familiären Gründen niederlegt.

Christian Wallentin ist von seiner Position als CFO der AUTO1 Group zurückgetreten und verlässt den Vorstand auf eigenen Wunsch aus familiären Gründen.

Christian Wallentin wird der AUTO1 Group weiterhin als Senior Advisor beratend zur Seite stehen.

Der Aufsichtsrat der AUTO1 Group befindet sich bei der Suche für die Nachfolge in einem fortgeschrittenen Stadium.

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group, übernimmt ab sofort die Verantwortung für die Finanzorganisation bis zur Neubesetzung der Position.

Hakan Koç, Vorsitzender des Aufsichtsrats der AUTO1 Group: „Ich danke Christian Wallentin für seinen Einsatz und seine Führung in den vergangenen Monaten. Wir bedauern seine Entscheidung, sein Vorstandsmandat niederzulegen, respektieren diesen Schritt jedoch. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Unser starkes Führungsteam arbeitet weiterhin konsequent an der Umsetzung unserer langfristigen Ziele, während wir die Suche nach einer geeigneten Nachfolge fortsetzen.“

Christian Wallentin, scheidender CFO der AUTO1 Group: „Ich möchte mich bei allen für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und ihr Verständnis für meine Entscheidung, mein Vorstandsmandat aus familiären Gründen niederzulegen, bedanken. AUTO1 Group ist sehr gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren weiterhin Mehrwerte für ihre Kunden und Aktionäre zu schaffen. Ich wünsche dem gesamten Team viel Erfolg.“

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

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