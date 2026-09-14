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14.09.2026 18:00:04

EQS-News: Christoph Prusseit wird sein Vorstandsmandat über die aktuelle Amtszeit hinaus nicht verlängern

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Personalie
Christoph Prusseit wird sein Vorstandsmandat über die aktuelle Amtszeit hinaus nicht verlängern

14.09.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 14. September 2026 – Das Vorstandsmitglied der Medios AG, Christoph Prusseit, Chief Business Officer Germany, hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er für eine Verlängerung seines am 31. Juli 2027 auslaufenden Vertrages aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung steht.

"Der Aufsichtsrat der Medios AG bedauert die Entscheidung von Herrn Prusseit und dankt ihm ausdrücklich für sein hohes persönliches Engagement. Christoph Prusseit hat in seiner überaus erfolgreichen Vorstandstätigkeit maßgeblich zur Stärkung der Patientenindividuellen Therapien und Arzneimittelversorgung in Deutschland beigetragen. Er hat wichtige Impulse für die moderne patientenindividuelle Herstellung gesetzt, mit digitalen Innovationen einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden geschaffen und die Entwicklung der Medios AG maßgeblich geprägt. Wir wünschen Herrn Prusseit für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Yann Samson. Bis zum Jahresende wird er seine Verantwortung für das Deutschlandgeschäft unverändert wahrnehmen und einen geordneten Übergang sicherstellen. Im Anschluss daran, wird er dem Unternehmen in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

„Nach acht erfolgreichen Jahren der Vorstandstätigkeit, in denen die Medios AG zu einem führenden deutschen Specialty Pharmakonzern mit europäischer Ausrichtung gewachsen ist, ist für mich nun die Zeit gekommen, mich neuen Aufgaben zuzuwenden", begründet Christoph Prusseit sein Ausscheiden. "Ich bin sehr dankbar, dass ich gemeinsam mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen dazu beitragen durfte, Medios in diesen Jahren zu einem etablierten Unternehmen im Bereich Specialty Pharma in Deutschland und Europa zu entwickeln. Mein besonderer Dank gilt allen, die diesen Weg mit hohem Einsatz und Identifikation mit unserem Unternehmen begleitet haben. Das gemeinsame Engagement für die bestmögliche Patientenversorgung hat meine Zeit bei Medios maßgeblich geprägt und für mich besonders wertvoll gemacht. Ich bin überzeugt, dass die nun eingeleitete Transformation ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche Zukunft von Medios ist, und ich wünsche dem Unternehmen für diese nächste Etappe viel Erfolg.“

 

Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

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Kontakt

Katrin Neuffer

Director Investor Relations & Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Medios AG
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Fax: +49 30 232 566 - 801
E-Mail: ir@medios.group
Internet: www.medios.group
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WKN: A1MMCC
Indizes: SDAX
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX
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EQS News ID: 2398942

 
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