EQS-News: Circus beruft ehemaligen Compass Group Top-Manager in den Verwaltungsrat

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Circus beruft ehemaligen Compass Group Top-Manager in den Verwaltungsrat



25.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Circus beruft ehemaligen Compass Group Top-Manager in den Verwaltungsrat

München, 25. August 2026 – Die Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) begrüßt Jürgen Thamm als neues Mitglied des Verwaltungsrats. Der erfahrene Manager bringt zwei Jahrzehnte operativer Führungserfahrung in großskaligen, multinationalen Märkten in den Robotik-Rollout von Circus ein. Die Aktionäre wählten Thamm auf der Hauptversammlung am vergangenen Donnerstag mit einer Zustimmung von 98,35 Prozent.

Thamm verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im globalen Foodservice-Sektor und war zuvor als Regional Director Continental Europe sowie als Mitglied des Executive Committee der Compass Group (CPG:LSE) tätig, einem der weltweit größten Foodservice-Unternehmen, das jährlich über 5,5 Milliarden Mahlzeiten in Büros, Schulen, Krankenhäusern und Sportstätten serviert. Er verantwortete den Betrieb über mehrere Länder und Tausende Standorte hinweg.

Seine Erfolgsbilanz bei der Skalierung komplexer, dezentraler Food-Operations über verschiedene Märkte hinweg bringt dem Verwaltungsrat von Circus eine neue Dimension operativer Governance, während das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt: Zehn Monate nach dem kommerziellen Markstart ist Circus auf Kurs, bis Jahresende mehr als 50 autonome Systeme in neun Ländern im Einsatz zu haben, mit Einsätzen bei Unternehmenskunden und im Verteidigungssektor, darunter die Bundeswehr und ukrainische Bodentruppen.

„Circus hat etwas Seltenes aufgebaut: eine Robotik- und KI-Plattform, die sich bereits im Feldeinsatz bewährt – von Verteidigungseinsätzen bis hin zu Unternehmens-Rollouts. Da ich das Unternehmen seit 2024 beratend begleite, habe ich das Tempo der Umsetzung aus erster Hand miterlebt. Ich trete dem Verwaltungsrat bei, um Circus dabei zu helfen, genau diese Disziplin in seiner nächsten Wachstumsphase zu skalieren", sagte Jürgen Thamm.

„Jürgen hat Circus fast zwei Jahre lang aus nächster Nähe wachsen sehen. Seine Branchenkenntnisse aus Dutzenden Märkten sind genau das, was wir im Verwaltungsrat brauchen, während wir unseren Rollout beschleunigen und unsere Position im Verteidigungssektor und bei Unternehmenskunden weiter ausbauen. Wir freuen uns, ihn nun offiziell an Bord zu haben", sagte Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus.

Jürgen Thamm folgt auf Mark Harré, der nach fast drei Jahren engagierter Tätigkeit aus dem Gremium ausscheidet. Circus dankt Mark Harré für seine wertvollen Beiträge und sein Engagement für das Wachstum des Unternehmens in den vergangenen Jahren.



ÜBER CIRCUS SE

Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

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Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE

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