Circus Aktie
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19.11.2026 13:15:03
EQS-News: Circus bringt autonome Robotik in die Klinikverpflegung; Start mit der Schön Klinik Gruppe
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EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
Circus bringt autonome Robotik in die Klinikverpflegung; Start mit der Schön Klinik Gruppe
Der Start erfolgte an der Schön Klinik München Harlaching, einer international renommierten Fachklinik für Orthopädie, FIFA Medical Centre of Excellence und medizinisches Zentrum des Olympiastützpunkts Bayern. Betrieben wird das System vom Foodservice-Unternehmen der Schön Klinik Gruppe, das mehr als fünf Millionen Mahlzeiten pro Jahr serviert.
Autonome Essensversorgung adressiert eine strukturelle Lücke im Gesundheitswesen: Die rund 1.800 Krankenhäuser in Deutschland behandeln jährlich etwa 17 Millionen stationäre Patienten bei begrenzten Verpflegungsbudgets, während Personalmangel die Verfügbarkeit frischer Versorgung einschränkt. Robotische Lösungen erzielen deutlich bessere Kosten pro Mahlzeit bei erheblich längeren Servicezeiten. Circus sieht einen großen, weitgehend unerschlossenen Markt in Deutschland, Europa und weltweit.
Das Unternehmen plant, personalisierte Ernährung als eigenes kulinarisches Programm im Pflegesektor zu etablieren, von Mahlzeiten für spezifische Diäten bis zur Ernährung entlang des Genesungsverlaufs. Aufbauend auf dem Start mit der Schön Klinik soll zudem die Forschung mit Partnern im Gesundheitswesen vorangetrieben werden.
Ilona Schukina, VP Operations bei Circus: „Gesundheitsversorgung kennt keine Pause. Wir haben Jahrzehnte damit verbracht, die Diagnose und Behandlung in Krankenhäusern zu verändern. Es ist Zeit, auch die Infrastruktur zu überdenken, die Patienten versorgt.“
Kathy Döhler, Geschäftsführerin, Schön Klinik München Harlaching: „Frische, hochwertige Mahlzeiten sind für unsere Patienten und Besucher ebenso wichtig wie für alle, die hier arbeiten. Dieses Angebot bringt mehr Flexibilität in den Klinikalltag, besonders für Kolleginnen und Kollegen im Schicht- und Nachtdienst. Wir sind stolz, das erste Krankenhaus in Deutschland zu sein, das diese Innovation in die tägliche Versorgung bringt.“
Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für die autonome Lebensmittelversorgung auf, mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.
Die 1985 gegründete Schön Klinik ist die größte familiengeführte Klinikgruppe Deutschlands. An 17 Kliniken sowie 38 ambulanten und tagesklinischen Einrichtungen in Deutschland und Großbritannien versorgen rund 13.600 Mitarbeitende Patientinnen und Patienten, ob gesetzlich oder privat versichert. Der Schwerpunkt der Gruppe liegt auf der Spezialmedizin, unter anderem in Orthopädie, Neurologie, Psychosomatik und Kardiologie.
Elena Coles
19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|Taunusstraße 21
|80807 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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|98450020CA9F13FUED64
|EQS News ID:
|2438570
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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