Circus Aktie

Circus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 07:30:04

EQS-News: Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr

20.01.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr

München, 20. Januar 2026Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, erhält Beauftragung der Bundeswehr über die Einführung des CA-1 KI-Roboters für autonome Versorgung.

Die Integration startet an einem militärischen Kasernenstandort in Deutschland, um die dort stationierten Soldatinnen und Soldaten rund um die Uhr – unabhängig von Dienstzeiten oder Einsatzrückkehr – zuverlässig zu versorgen.

Kontakt

Circus SE
St.-Martin-Straße 112
81669 München
press@circus-group.com


20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
E-Mail: ir@circus-group.com
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN: DE000A2YN355
WKN: A2YN35
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
EQS News ID: 2262470

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2262470  20.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Circus SE Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu Circus SE Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Circus SE Inhaber-Akt 10,30 0,00% Circus SE Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen