Circus Aktie
WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355
|
20.01.2026 07:30:04
EQS-News: Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr
|
EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Circus Defence liefert KI-Roboter an Bundeswehr
München, 20. Januar 2026 – Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, erhält Beauftragung der Bundeswehr über die Einführung des CA-1 KI-Roboters für autonome Versorgung.
Die Integration startet an einem militärischen Kasernenstandort in Deutschland, um die dort stationierten Soldatinnen und Soldaten rund um die Uhr – unabhängig von Dienstzeiten oder Einsatzrückkehr – zuverlässig zu versorgen.
Circus SE
20.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|St. Martin-Straße 112
|81669 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2262470
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262470 20.01.2026 CET/CEST
