EQS-News: Circus erhält regulatorische Zulassung für die UAE — Kommerzieller Rollout beginnt in Abu Dhabi

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Circus erhält regulatorische Zulassung für die UAE — Kommerzieller Rollout beginnt in Abu Dhabi



01.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Circus erhält regulatorische Zulassung für die UAE — Kommerzieller Rollout beginnt in Abu Dhabi



München, 1. Juli 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globaler Technologieführer im Bereich KI-Software und Robotik für autonome Versorgungssysteme, hat die vollständige regulatorische Zertifizierung für den Betrieb und Import ihrer autonomen Robotiksysteme in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten.

Die Zertifizierung, ausgestellt im Rahmen des Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) durch das UAE-Ministerium für Industrie und fortgeschrittene Technologie, macht Circus zum aktuell einzigen zertifizierten Anbieter vollständig autonomer KI-gestützter Versorgungsrobotik in der Region. Die ECAS-Zertifizierung — geprüft durch TÜV SÜD und konform mit den UAE-RoHS-Anforderungen — berechtigt Circus zur Markteinführung und zum kommerziellen Rollout der CA-1 Series 4 Robotersysteme zur autonomen Lebensmittelproduktion in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die ersten Systeme sollen planmäßig im September 2026 in Abu Dhabi in Betrieb gehen, Dubai folgt kurz darauf. Die UAE repräsentieren einen erheblichen kommerziellen Wachstumsmarkt. Neben großskaligen Infrastruktur- und gewerblichen Anwendungen ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um seine Systeme direkt in Hochhaus-Wohn- und Bürogebäude zu integrieren — als vollständig autonome, integrierte und skalierbare Versorgungslösung.

„Der Markteinstieg in die UAE markiert unsere erste zertifizierte Präsenz außerhalb Europas, wo wir bereits in mehreren Ländern operieren. Die Golf-Region ist einer der dynamischsten und kapitalstärksten Märkte der Welt — mit einer Dichte an Hochhausgebäuden, Unternehmensstandorten und Großinfrastruktur, die unsere Systeme geradezu erfordert. Wir bringen das erste vollständig zertifizierte autonome Versorgungssystem in die Region — und werden diesen Vorsprung entschlossen ausbauen." — Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer, Circus.

Das Unternehmen arbeitet bereits mit vertraglich gesicherten Distributionspartnern in der Region zusammen, um eine starke lokale Präsenz und eine belastbare Vertriebspipeline aufzubauen — und positioniert den Golf als eine ihrer mittelfristig bedeutendsten Wachstumsregionen außerhalb Europas.

ÜBER CIRCUS SE

Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome robotische Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und laufender Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf — mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

IR KONTAKT

Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com

Website: www.circus-group.com