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06.07.2026 14:25:03

EQS-News: Circus ernennt ehemaligen Führungsmanager aus der Luftfahrt- und Automobilbranche zum neuen Co-CEO/CFO

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Personalie
Circus ernennt ehemaligen Führungsmanager aus der Luftfahrt- und Automobilbranche zum neuen Co-CEO/CFO

06.07.2026 / 14:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Circus ernennt ehemaligen Führungsmanager aus der Luftfahrt- und Automobilbranche zum neuen Co-CEO/CFO

München, 6. Juli 2026 – Die Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) gibt heute die Ernennung eines neuen Co-CEOs und Chief Financial Officers bekannt, um die Führungsstruktur im Rahmen des globalen Wachstums und der Produktportfolio-Erweiterung konsequent zu stärken.

Der künftige Co-CEO/CFO verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Führungserfahrung in den Bereichen Unternehmens- und Finanzierungsstrategie, M&A, internationale Expansion und Business Development mit Fokus auf neue Technologien in der Luftfahrt- und Automobilindustrie. Bei Circus wird er sich auf vergleichbare Schwerpunkte konzentrieren.

Nikolas Bullwinkel bleibt alleiniger geschäftsführender Direktor und CEO der Circus SE. Claus Holst Gydesen, bisheriger Co-CEO, wechselt als Vorsitzender in den Beirat. Der bisherige CFO Fabian Becker verlässt das Führungsteam nach fast fünf Jahren, um seinen eigenen unternehmerischen Weg zu gehen – ein Schritt, den das Unternehmen respektiert und unterstützt. Er bleibt dem Unternehmen beratend verbunden und wird zudem Mitglied des Aufsichtsrats der Circus Defence SE.

Der neue Co-CEO/CFO wird am 16. Juli 2026 im Rahmen des Q2 Operational Updates offiziell vorgestellt. Eine Vertraulichkeitsvereinbarung schließt eine Nennung seines Namens bis Mitte Juli aus.

ÜBER CIRCUS SE

Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

IR KONTAKT

Elena Coles
Head of Investor Relations
Circus SE
E-Mail: ir@circus-group.com
Website: www.circus-group.com


06.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
Taunusstraße 21
80807 München
Deutschland
E-Mail: ir@circus-group.com
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN: DE000A2YN355
WKN: A2YN35
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2360746

 
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2360746  06.07.2026 CET/CEST

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