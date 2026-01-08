Circus Aktie
WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355
|
08.01.2026 10:46:13
EQS-News: Circus erweitert Aktienhandel auf US-Markt über ADR-Struktur
|
EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Circus erweitert Aktienhandel auf US-Markt über ADR-Struktur
München, 8. Januar 2026 – Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, hat in den USA ein gesponsertes Level-I-American-Depositary-Receipt-(ADR)-Programm aufgelegt.
Über diese ADR-Struktur können Circus-Aktien ab sofort von US-Investoren gehandelt, lokal abgewickelt und in US-Brokerage-Konten gehalten werden, während die Hauptnotierung weiterhin an der deutschen Börse XETRA besteht.
„Das gesponserte ADR-Programm unterstützt unser Ziel, unsere internationale Investorenbasis auszubauen und gleichzeitig eine disziplinierte und kosteneffiziente Kapitalmarktstruktur beizubehalten“, sagte Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO von Circus. „US-Investoren zeigen ein stark wachsendes Interesse an unserer Aktie, und dieses Programm bietet einen direkten Zugang.“
Die Circus ADRs werden von der Bank of New York Mellon (BNY) ausgegeben und repräsentieren jeweils eine Aktie von Circus pro ADR. BNY ist eine der ältesten und weltweit führenden Finanzinstitutionen mit verwahrten Vermögenswerten von über 50 Billionen US-Dollar.
Der Handel der ADRs erfolgt am US-amerikanischen außerbörslichen Markt (OTC) unter dem Tickersymbol CCUSY; Notierung und Abwicklung erfolgen in US-Dollar.
Überblick über das ADR-Programm:
Kategorie
Details
Über Circus SE
Kontakt
08.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|St. Martin-Straße 112
|81669 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2257080
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2257080 08.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Circus SE Inhaber-Akt
|
08.01.26
|EQS-News: Circus erweitert Aktienhandel auf US-Markt über ADR-Struktur (EQS Group)
|
08.01.26
|EQS-News: Circus Expands Trading Access to the U.S. Market via ADR Structure (EQS Group)
|
17.12.25
|EQS-News: Circus Defence Deploys AI Robotics with Ukrainian Ground Forces (EQS Group)
|
17.12.25
|EQS-News: Ukrainische Bodentruppen setzen KI-Robotik von Circus Defence zur taktischen Truppenversorgung ein (EQS Group)
|
11.12.25
|EQS-News: Circus Wins First Customer From the Automotive Industry For AI Robotics Integration (EQS Group)
|
11.12.25
|EQS-News: Circus gewinnt ersten Kunden aus der Automobilindustrie für KI-Robotik-Integration (EQS Group)
|
10.12.25
|EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, buy (EQS Group)
|
10.12.25
|EQS-DD: Circus SE: Dr. Jan-Christian Heins, Kauf (EQS Group)