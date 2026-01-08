Circus Aktie

08.01.2026 10:46:13

EQS-News: Circus erweitert Aktienhandel auf US-Markt über ADR-Struktur

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Circus erweitert Aktienhandel auf US-Markt über ADR-Struktur

08.01.2026 / 10:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Circus erweitert Aktienhandel auf US-Markt über ADR-Struktur

München, 8. Januar 2026Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, hat in den USA ein gesponsertes Level-I-American-Depositary-Receipt-(ADR)-Programm aufgelegt.

Über diese ADR-Struktur können Circus-Aktien ab sofort von US-Investoren gehandelt, lokal abgewickelt und in US-Brokerage-Konten gehalten werden, während die Hauptnotierung weiterhin an der deutschen Börse XETRA besteht.

„Das gesponserte ADR-Programm unterstützt unser Ziel, unsere internationale Investorenbasis auszubauen und gleichzeitig eine disziplinierte und kosteneffiziente Kapitalmarktstruktur beizubehalten“, sagte Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO von Circus. „US-Investoren zeigen ein stark wachsendes Interesse an unserer Aktie, und dieses Programm bietet einen direkten Zugang.“

Die Circus ADRs werden von der Bank of New York Mellon (BNY) ausgegeben und repräsentieren jeweils eine Aktie von Circus pro ADR. BNY ist eine der ältesten und weltweit führenden Finanzinstitutionen mit verwahrten Vermögenswerten von über 50 Billionen US-Dollar.

Der Handel der ADRs erfolgt am US-amerikanischen außerbörslichen Markt (OTC) unter dem Tickersymbol CCUSY; Notierung und Abwicklung erfolgen in US-Dollar.
 

Überblick über das ADR-Programm:

Kategorie

Details

Programmart: Gesponsertes Level-I-ADR-Programm

Handelsplatz: US-amerikanischer außerbörslicher Markt (OTC)

Geplantes Wirksamkeitsdatum: 6. Januar 2026 (US-Ostküstenzeit)

ADR-zu-Stammaktien-Verhältnis: 1 ADR = 1 Aktie

CUSIP Nummer: 17282L106

ISIN: DE000A2YN355

Tickersymbol: CCUSY

Depotbank: BNY

Verwahrstelle in Deutschland: The Bank of New York Mellon Corporation SA/NV

 

Über Circus SE
Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.
 

Kontakt
Circus SE
St.-Martin-Straße 112
81669 München
press@circus-group.com


08.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
E-Mail: ir@circus-group.com
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN: DE000A2YN355
WKN: A2YN35
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange
EQS News ID: 2257080

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2257080  08.01.2026 CET/CEST

