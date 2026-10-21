Circus Aktie
WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355
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21.10.2026 15:15:04
EQS-News: Circus Q3 2026: KI-Robotik-Flotte skaliert europaweit – Ökosystem und Betrieb erreichen Stabilität
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EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Circus Q3 2026: KI-Robotik-Flotte skaliert europaweit – Ökosystem und Betrieb erreichen Stabilität
Nach einer bewussten Verlangsamung in der Jahresmitte zur Behebung frühphasiger operativer Herausforderungen hat Circus das volle Deployment-Tempo wiederhergestellt. Mit einer nun im großen Maßstab bewiesenen operativen Grundlage ist das Unternehmen als Betreiber der größten autonomen Flotte autonomer Roboter für Mahlzeitenproduktion Europas in das vierte Quartal gestartet – und setzt die Beschleunigung weiter fort.
Zwölf Monate nach den ersten Auslieferungen bei REWE und Meta hat Circus über 30 Systeme bei 19 Unternehmenskunden in 8 Ländern im Einsatz – mit einer Zielgröße von über 50 Systemen zum Jahresende. Die Umsatzguidance für das Geschäftsjahr 2026 liegt bei 5,2 Mio. EUR, was einem Wachstum von 233 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Daten aus mehr als 230.000 über die Zeit produzierten, robotisch zubereiteten Mahlzeiten stärken kontinuierlich die proprietäre Culinary AI des Unternehmens.
Die Systemverfügbarkeit an etablierten Standorten stieg von 70 % zu Jahresbeginn auf über 93 % in Q3 und belegt damit die Skalierbarkeit der Technologie bei Großkunden in den Bereichen Handel, Gesundheitswesen und Verteidigung. Die Gesamtbetriebskosten wurden gegenüber Q2 um knapp 25 % gesenkt, während sich das Deployment-Tempo verdreifachte – Circus skaliert schneller bei sinkenden Kosten.
Q3 markierte die erste CA-1 Systemauslieferung des Unternehmens außerhalb Europas mit dem Launch in Abu Dhabi in Partnerschaft mit Royal Catering. Circus Pods, die proprietäre Plattform und Infrastruktur für Zutaten, ist nun bei nahezu allen Kunden aktiv, reduziert den täglichen Arbeitsaufwand der Kunden um bis zu 80 % und erschließt zusätzliche wiederkehrende Umsatzströme für Circus. Das CA-A-Robotersystem ist in die Serienproduktion gestartet – lediglich drei Monate nach Abschluss der Akquisition. Der CA-M Funktionsprototyp wurde abgeschlossen und die erste Modulfertigung aufgenommen.
„Vor zwölf Monaten haben wir die ersten robotisch zubereiteten Mahlzeiten an Kundenstandorten serviert. Heute betreiben wir die größte autonome Flotte Europas, der Unternehmenskunden aus kommerziellen und Verteidigungssektoren gleichermaßen vertrauen – in einem Markt, der nach wie vor weniger als 4 % automatisiert ist. Die Chance, die vor uns liegt, ist größer denn je“, sagte Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO.
Die vollständige Präsentation und das Transkript sind unter www.circus-group.com/quarterly-update verfügbar.
Darüber hinaus werden das Unternehmen und CEO Nikolas Bullwinkel bei folgenden Konferenzen vertreten sein: Bank of America Transforming World Conference (London, 10. Nov.), MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz (11. Nov.), Deutsches Eigenkapitalforum (Frankfurt, 23. Nov.) und Goldman Sachs AI Symposium (London, 25. Nov.).
Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.
Elena Coles
E-Mail: ir@circus-group.com
21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|Taunusstraße 21
|80807 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|98450020CA9F13FUED64
|EQS News ID:
|2419670
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2419670 21.10.2026 CET/CEST
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