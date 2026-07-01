Circus Aktie
WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355
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01.07.2026 07:30:03
EQS-News: Circus Receives UAE Regulatory Certification — Commercial Rollout Begins in Abu Dhabi
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EQS-News: Circus SE
/ Key word(s): Expansion
Circus Receives UAE Regulatory Certification — Commercial Rollout Begins in Abu Dhabi
Circus SE (XETRA: CA1) is a German dual-use technology company developing proprietary AI models, autonomous robotic sustainment systems, and a central operating platform for civilian and defence applications. With a globally active portfolio of autonomous meal supply robotics and high-volume serial production live, Circus is building the infrastructure for autonomous food supply – on a mission to fuel humanity.
Elena Coles
01.07.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Circus SE
|Taunusstraße 21
|80807 München
|Germany
|E-mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2357394
|End of News
|EQS News Service
|
2357394 01.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Circus SE Inhaber-Akt
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07:30
|EQS-News: Circus erhält regulatorische Zulassung für die UAE — Kommerzieller Rollout beginnt in Abu Dhabi (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: Circus Receives UAE Regulatory Certification — Commercial Rollout Begins in Abu Dhabi (EQS Group)
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29.05.26
|EQS-Adhoc: Circus Releases Preliminary Financial Results for FY2025 (EQS Group)
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29.05.26