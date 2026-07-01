Circus Aktie

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WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355

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01.07.2026 07:30:03

EQS-News: Circus Receives UAE Regulatory Certification — Commercial Rollout Begins in Abu Dhabi

EQS-News: Circus SE / Key word(s): Expansion
Circus Receives UAE Regulatory Certification — Commercial Rollout Begins in Abu Dhabi

01.07.2026 / 07:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Circus Receives UAE Regulatory Certification — Commercial Rollout Begins in Abu Dhabi

Munich, July 1, 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), a globally leading technology company in AI software and robotics for autonomous sustainment systems, has received full regulatory certification to operate and import its autonomous robotic systems into the United Arab Emirates.

The certification, issued under the Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) by the UAE Ministry of Industry and Advanced Technology, makes Circus the currently only certified provider of fully autonomous AI robotic sustainment systems in the region. The ECAS certification – verified by TÜV SÜD and compliant with UAE RoHS standards – clears Circus to deploy and commercially scale its CA-1 Series 4 AI-robotic food production systems across the United Arab Emirates.

The first systems are planned to go live in Abu Dhabi this September and Dubai to follow shortly after. The UAE market represents a substantial commercial growth market. Beyond large-scale infrastructure and commercial applications, the company is uniquely positioned to integrate directly into high-rise residential and office developments – offering a fully autonomous, on-site integrated food supply solution at scale.

"The UAE market entry marks our first certified presence outside the European continent, where we are already operating across multiple countries. The Gulf is one of the most dynamic and capital-rich markets in the world – with a density of high-rise residential towers, corporate campuses, and large-scale infrastructure that is almost purpose-built for what we have developed. We offer the first fully certified autonomous sustainment system in the region, and we intend to build on that lead aggressively." – Nikolas Bullwinkel, CEO and Founder, Circus.

The company is already working with contracted distribution partners in the region to build out a dominant local presence and sales pipeline – marking the UAE and entire Gulf region as one of their most significant growth regions outside Europe over the medium term.

ABOUT CIRCUS SE

Circus SE (XETRA: CA1) is a German dual-use technology company developing proprietary AI models, autonomous robotic sustainment systems, and a central operating platform for civilian and defence applications. With a globally active portfolio of autonomous meal supply robotics and high-volume serial production live, Circus is building the infrastructure for autonomous food supply – on a mission to fuel humanity.

IR CONTACT

Elena Coles
Head of Investor Relations
Circus SE
Email: ir@circus-group.com
Website: www.circus-group.com


01.07.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Circus SE
Taunusstraße 21
80807 München
Germany
E-mail: ir@circus-group.com
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN: DE000A2YN355
WKN: A2YN35
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2357394

 
End of News EQS News Service

2357394  01.07.2026 CET/CEST

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