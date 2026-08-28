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28.08.2026 07:30:03

EQS-News: Circus rollt Circus Pods aus: Weltweit erstes intelligentes Befüllungssystem für autonome Versorgungsrobotik

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Produkteinführung
Circus rollt Circus Pods aus: Weltweit erstes intelligentes Befüllungssystem für autonome Versorgungsrobotik

28.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Circus rollt Circus Pods aus: Weltweit erstes intelligentes Befüllungssystem für autonome Versorgungsrobotik

München, 28. August 2026 – Die Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) gibt heute die kommerzielle Markteinführung von Circus Pods bekannt, einer standardisierten Zutaten- und Lieferketten-Infrastruktur, die speziell für die autonomen Versorgungs-Robotersysteme des Unternehmens entwickelt wurde – für den Einsatz sowohl im Verteidigungs- als auch im zivilen Sektor. 

Das proprietäre Zutatensystem und die KI-gesteuerte Lieferkette sind bereits in sieben europäischen Ländern, einschließlich der Ukraine, im Einsatz und umfassen mehr als 30 Zutaten. Sie unterstützen das gesamte Robotik-Portfolio von Circus und laufen bereits bei der Mehrheit der aktiven Kunden und im Einsatz befindlichen Roboter. Circus Pods schaffen das weltweit erste System dieser Art im Bereich der autonomen Versorgung und verleihen der robotergestützten Mahlzeitenproduktion erstmals einen einheitlichen, globalen Standard im industriellen Maßstab. 

Nikolas Bullwinkel, Gründer & CEO von Circus, sagte: „Man kann es sich wie Nespresso-Kapseln vorstellen: ein System, das Handhabung, Qualität und Geschmack über jedes weltweit eingesetzte Robotersystem hinweg standardisiert. Darüber hinaus entwickeln Pods jedes System zu einer kontinuierlich wachsenden Umsatzplattform."

Die neue Zutaten- und Lieferketten-Ebene schafft zusätzlich zum Software-Umsatzstrom über CircusOS eine weitere, margenstarke, wiederkehrende Umsatzquelle. Jedes von Circus-Robotern zubereitete Gericht basiert auf Circus Pods, sodass Umsätze sowohl mit der Flottengröße als auch mit der Systemauslastung skaliert werden.

Jeder Pod wird automatisch gescannt und verarbeitet, wodurch die manuelle Vorbereitung entfällt und der tägliche Bedienaufwand um rund 80 % sinkt. Jeder Scan fließt in Echtzeit in die KI-Modelle von Circus ein und schließt so den Kreislauf zwischen Robotik, Software und Zutatenversorgung.

Die Pods werden im Asset-Light-Modell von spezialisierten Lebensmittelproduktionspartnern nach den Spezifikationen von Circus hergestellt und über eine globale Lieferkette vertrieben; Circus besitzt und steuert die Plattform, während Partner Produktion und Logistik übernehmen.

Nach Feldtests mit ausgewählten Kunden, darunter die Bundeswehr, sind Circus Pods nun die Standard-Zutatenebene und werden im Laufe der zweiten Jahreshälfte für alle im Einsatz befindlichen Systeme verpflichtend.

ÜBER CIRCUS SE

Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

IR KONTAKT

Elena Coles
Head of Investor Relations
Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com
Website: www.circus-group.com


28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
Taunusstraße 21
80807 München
Deutschland
E-Mail: ir@circus-group.com
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN: DE000A2YN355
WKN: A2YN35
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 98450020CA9F13FUED64
EQS News ID: 2389760

 
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2389760  28.08.2026 CET/CEST

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