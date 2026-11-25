Circus Aktie
WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355
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25.11.2026 14:02:53
EQS-News: Circus startet in UK; Meta führt CA-1 in London ein
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EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Expansion
Circus startet in UK; Meta führt CA-1 in London ein
München, 25. November 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globaler Technologieführer und Entwickler von KI-Robotik für autonome Mahlzeitenproduktion, liefert ihr erstes CA-1 System nach Großbritannien, in das Londoner Büro von Meta (NASDAQ: META).
Gut ein Jahr nach dem initialen Launch des CA-1 im Münchner Büro von Meta weitet Circus die Kundenbeziehung mit Meta, einem seiner ersten Unternehmenskunden, von Deutschland auf Großbritannien aus.
Am Londoner Standort bietet der CA-1 Mitarbeitenden künftig eine On-Demand Mahlzeitenoption, vollständig integriert in das bestehende Verpflegungsangebot. Das patentierte System kombiniert hierbei Robotik, KI und proprietäre Software, bereitet frische Mahlzeiten rund um die Uhr autonom zu und sichert dabei gleichbleibende Verfügbarkeit und Qualität.
„Dass Meta mit uns von Deutschland nach London wächst, ist eine starke Bestätigung für die Skalierbarkeit und Reife unserer Technologie. Großbritannien ist ein zentraler Markt, um unsere Präsenz in Europa als Kategorieführer in der Food-Robotik auszubauen“, sagte Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO von Circus.
Der Start im Vereinigten Königreich markiert den Eintritt von Circus in einen der größten Foodservice-Märkte Europas. Er folgt auf den jüngsten Start in den VAE und erhöht die Präsenz des Unternehmens auf insgesamt 9 Länder.
ÜBER CIRCUS
Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für die autonome Lebensmittelversorgung auf, mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.
IR KONTAKT
Elena Coles
Email: ir@circus-group.com
25.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|Taunusstraße 21
|80807 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|98450020CA9F13FUED64
|EQS News ID:
|2442046
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2442046 25.11.2026 CET/CEST
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