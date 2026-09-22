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22.09.2026 07:30:04

EQS-News: Circus startet kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten – Partnerschaft mit Royal Prestige Catering

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Markteinführung
Circus startet kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten – Partnerschaft mit Royal Prestige Catering

22.09.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Circus startet kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten – Partnerschaft mit Royal Prestige Catering

München / Abu Dhabi, 22. September 2026 – Die Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) hat den kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen – dem ersten Markt des Unternehmens außerhalb Europas und dem Beginn des Aufbaus einer autonomen KI-Robotik-Infrastruktur für die Lebensmittelproduktion in der Golfregion.

Der Betrieb startet in Abu Dhabi, Dubai folgt. Der kommerzielle Launch des CA-1 in der Region wird von einem Presse- und Launch-Event am 6. Oktober 2026 um 18:00 Uhr Ortszeit in Abu Dhabi begleitet. Medien und Partner können sich über den untenstehenden Link für eine Teilnahme bewerben.

Launch-Partner Royal Prestige Food Contracts ist einer der führenden Catering-Dienstleister der VAE und produziert jährlich mehr als 3 Millionen Mahlzeiten für Kunden wie die Streitkräfte der VAE, den Königspalast, Ministerien der VAE, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) und dem Roten Halbmond. Die Circus-Roboter arbeiten vollständig mit lokaler Beschaffung über Royal Prestige; auch die Circus Pods sollen künftig lokal produziert werden – Lieferkette und autonomer Betrieb werden von Beginn an in der Region aufgebaut.

Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO von Circus: „Die VAE bauen die Infrastrukturebene der KI-Ökonomie auf – und die Robotik-Lebensmittelproduktion gehört dazu. Wir sind überzeugt, dass sich die VAE mittelfristig zu einem unserer größten Märkte entwickeln werden. Das Land bietet erhebliches Wachstumspotenzial und eine ausgeprägte Adoptionsbereitschaft für neue Technologien.“

Chef Abdallah Youssef, CEO Royal Prestige Food Contracts: „Die Reputation von Royal Prestige basiert auf Qualität, Konsistenz und einem Service, der über die Erwartungen hinausgeht. Die Partnerschaft mit Circus ermöglicht es uns, unseren Kunden in den gesamten VAE eine wirklich autonome Lebensmittelproduktion anzubieten: mehr Menschen versorgen, rund um die Uhr, ohne Kompromisse bei der Qualität. Wir sind stolz darauf, Launch-Partner von Circus in der Region zu sein und die Zukunft des Food Service am Golf mitzugestalten.“

Der kommerzielle Start erfolgt planmäßig und folgt auf die jüngste Ankündigung von Circus, als erstes Unternehmen im Bereich Food Robotics die vollständige regulatorische Zertifizierung in der Region unter dem Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) des Ministeriums für Industrie und fortschrittliche Technologie der VAE erhalten zu haben.

Presse und Medien können sich über folgenden Link für das Launch-Event bewerben: https://circus-group.com/uae

ÜBER CIRCUS SE

Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

IR KONTAKT

Elena Coles
Head of Investor Relations
Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com
Website: www.circus-group.com


22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
Taunusstraße 21
80807 München
Deutschland
E-Mail: ir@circus-group.com
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN: DE000A2YN355
WKN: A2YN35
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 98450020CA9F13FUED64
EQS News ID: 2402214

 
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