EQS-News: Circus und MMV Leasing schließen strategische Finanzierungspartnerschaft zur Skalierung von KI-Robotik-Systemen

EQS-News: Circus SE

Circus und MMV Leasing schließen strategische Finanzierungspartnerschaft zur Skalierung von KI-Robotik-Systemen



16.01.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Finanzierungsmöglichkeit für den CA-1 senkt Einstiegshürden für Circus Unternehmenskunden und beschleunigt den kommerziellen Rollout.

Für MMV ist die Zusammenarbeit ein strategischer Schritt, um frühzeitig im wachsenden Markt für KI-Robotik präsent zu sein.

München, 16. Januar 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / Symbol: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen, erweitert ihr Angebot um ein Leasingmodell für ihre autonomen Roboter und kooperiert dafür mit der MMV Leasing GmbH, einem Unternehmen der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

„Die Zusammenarbeit mit MMV Leasing ist ein entscheidender Wachstumsbeschleuniger für Circus und ein wichtiger Schritt, unsere KI-Robotik-Systeme als neuen Industriestandard zu etablieren”, sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus. „Kunden können unsere KI-Robotik-Systeme künftig zu flexiblen Konditionen finanzieren und dadurch anfängliche Investitionskosten minimieren.”

„Der Markt für autonome Robotik und KI-Systeme steht vor einem exponentiellen Wachstum. Durch die enge Zusammenarbeit mit Circus, einem Technologieführer in diesem Bereich, positionieren wir uns frühzeitig in diesem Zukunftsmarkt und gewinnen einen hochinnovativen Partner”, erklärt Kay Kalter, Vertriebsleiter der MMV Leasing GmbH.

Die ersten Leasing- und Finanzierungsverträge im Rahmen der Kooperation werden voraussichtlich bereits im ersten Quartal 2026 wirksam.

Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

Über MMV Leasing GmbH

Die MMV Gruppe zählt bundesweit zu den führenden Finanzierungs- und Leasingspezialisten für mobile Wirtschaftsgüter. MMV Leasing und MMV Bank sind Unternehmen der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), einer der größten Banken Deutschlands.

Mit Lösungen in den Bereichen Investitionsfinanzierung und Absatzförderung unterstützt die MMV Gruppe Geschäftskunden, Hersteller und Händler dabei, nachhaltige Wachstumspotenziale zu realisieren.

Kontakt

Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com