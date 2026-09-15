EQS-News: Claus Ehrenbeck übernimmt die Leitung Investor Relations bei wienerberger

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Claus Ehrenbeck übernimmt die Leitung Investor Relations bei wienerberger



15.09.2026 / 08:00 CET/CEST

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Claus Ehrenbeck übernimmt die Leitung Investor Relations bei wienerberger

Wien, 15. September 2026 – Mit 15. September 2026 verstärkt Dr. Claus Ehrenbeck als Senior Vice President Investor Relations das Führungsteam von wienerberger. In dieser Funktion folgt er auf Therese Jandér und verantwortet künftig die Investor Relations-Aktivitäten sowie die Kapitalmarktkommunikation von wienerberger, einem führenden Anbieter innovativer und nachhaltiger Lösungen für die gesamte Gebäudehülle, im Bereich Neubau und Sanierung sowie für Infrastruktur im Wasser - und Energiemanagement. Claus Ehrenbeck berichtet direkt an Dagmar Steinert, CFO von wienerberger.

Gerhard Hanke, Interim CEO von wienerberger: „Das Vertrauen unserer Investoren und Stakeholder zu gewinnen und zu erhalten, ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung unserer langfristigen, wertschaffenden Wachstumsstrategie. Claus Ehrenbeck bringt umfassende Investor Relations-Expertise und internationale Erfahrung mit, die für den Ausbau unseres Dialogs mit den globalen Kapitalmärkten von großem Wert sein werden.“

Claus Ehrenbeck verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation. Nach seinem Studium der Chemie an der Universität Heidelberg promovierte er 1995 in Physikalischer Chemie an der Universität (TH) Karlsruhe. Seine berufliche Laufbahn begann er als Equity Analyst bei der HypoVereinsbank AG in München. Anschließend wechselte er zur DVFA GmbH in Frankfurt, wo er börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation beriet. 1998 trat Ehrenbeck als Head of Investor Relations and Corporate Communications in die AIXTRON AG in Aachen ein. Nach einer kurzen Station als Head of Investor Relations bei der HOCHTIEF AG in Essen übernahm er 2006 dieselbe Funktion bei der thyssenkrupp AG, die er fast 20 Jahre lang innehatte. Seit 2025 ist Ehrenbeck als unabhängiger Berater tätig und unterstützt Vorstände und Managementteams bei Börsengängen sowie hinsichtlich der Investor-Relations-Strategie.

Als neuer Senior Vice President Investor Relations bringt Claus Ehrenbeck umfassende Erfahrung und fundierte Kapitalmarktexpertise zu wienerberger und wird die Positionierung des Unternehmens an den internationalen Kapitalmärkten weiter stärken.





Claus Ehrenbeck, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

© Daniel Hinterramskogler



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.