EQS-News: clearvise AG beginnt mit Bau des Solarprojekts Tezze in Italien

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clearvise AG beginnt mit Bau des Solarprojekts Tezze in Italien



10.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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clearvise AG beginnt mit Bau des Solarprojekts Tezze in Italien Frankfurt, 10. Juni 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat die Bauarbeiten am Projektstandort Tezze in der norditalienischen Provinz Vicenza planmäßig aufgenommen. Mit dem Start der Bauphase erreicht clearvise einen konkreten Schritt zur Umsetzung seiner gesicherten Projektpipeline und unterstreicht die operative Stärke des Unternehmens.



Das PV-Projekt Tezze entstammt einer Kooperation im Rahmen des clearPARTNERS-Programms und verfügt über eine gesicherte Erlösgrundlage: Die Anlage mit einer installierten Leistung von rund 4,1 MWp hat einen staatlichen Tarifzuschlag mit einer Laufzeit von 20 Jahren erhalten. Die Baugenehmigung wurde in kürzester Zeit erteilt und ist seit Anfang November 2025 rechtskräftig. Der Solarpark entsteht auf dem Gelände eines ehemaligen Steinbruchs und soll noch im Verlauf des Jahres 2026 vollständig errichtet werden.



Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG, kommentiert: „Mit dem PV-Park Tezze starten wir mit dem Bau des ersten von drei Projekten in Italien – planmäßig und mit einer gesicherten Erlösbasis über 20 Jahre. Italien ist ein attraktiver Markt mit stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen und hoher Sonneneinstrahlung. Mit diesem Projekt leisten wir einen Beitrag zur Dekarbonisierung der italienischen Stromversorgung – in einem Markt, in dem Solarenergie noch 14 % der Stromerzeugung abdeckt. Zudem steht es stellvertretend für unser Geschäftsmodell: Wir realisieren Anlagen mit verlässlichen Cashflows, von denen unsere Aktionärinnen und Aktionäre profitieren.“



Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran. Unmittelbar nach der Geländeübergabe wurden umfangreiche Erdarbeiten zur Nivellierung des Baufeldes durchgeführt sowie die Unterbauarbeiten für die Erschließungsstraße abgeschlossen. In einem weiteren Schritt wurden die Fundamente für die drei vorgesehenen Elektrostationen, davon zwei Trafostationen und eine Verteil- und Übergabestation, gegossen. Das Photovoltaikfeld ist in zwei Teilfelder unterteilt, von denen eines vollständig mit nachgeführten Anlagen ausgerüstet wird und jeder Abschnitt über eine eigene Trafostation verfügt. Nach Abschluss des detaillierten Anlagenlayouts folgt im nächsten Bauschritt der Aushub der Kabelkanäle sowie die Einzäunung des Geländes.



Tezze ist aufgrund der langfristig gesicherten Erlösbasis und der hohen eigenen Wertschöpfung ein kommerziell attraktives Projekt in einem sich dynamisch entwickelnden Markt. clearvise konzentriert sich als YieldCo auf die operative Ertragskraft seines diversifizierten europäischen Wind- und Solarportfolios. Aktionärinnen und Aktionäre sollen über eine sukzessiv steigende Dividende nachhaltig am stabilen Ertragsprofil des Portfolios beteiligt werden.

Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.



Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Alexander Neblung Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 70 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

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