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20.07.2026 14:28:33

EQS-News: clearvise AG: Vorläufige Zahlen zeigen Umsatz und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2026

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
clearvise AG: Vorläufige Zahlen zeigen Umsatz und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2026

20.07.2026 / 14:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

clearvise AG: Vorläufige Zahlen zeigen Umsatz und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2026

  • Konzernumsatz steigt im ersten Halbjahr 2026 auf 22,3 Mio. EUR
  • Bereinigtes EBITDA verbessert sich auf 15,7 Mio. EUR
  • Produktion auf 291,1 GWh erhöht, unter Berücksichtigung von kompensierten Abschaltungen
  • Stabile Geschäftsentwicklung in einem anspruchsvollen Marktumfeld
  • Vorstand bestätigt Jahresprognose 2026 trotz schwacher Produktion zum Jahresbeginn

Frankfurt, 20. Juli 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, gibt heute die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt. Der Halbjahresbericht wird planmäßig am 21. August veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds entwickelten sich die wesentlichen Kennzahlen positiv gegenüber dem Vorjahreszeitraum. clearvise erwartet für das erste Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von 22,3 Mio. EUR (6M 2025: 18,2 Mio. EUR) sowie ein bereinigtes EBITDA von 15,7 Mio. EUR (6M 2025: 13,6 Mio. EUR). Die vorläufigen Geschäftszahlen bestätigen damit die strategische Ausrichtung von clearvise als fokussierte YieldCo. Auf Basis dieser Entwicklung bestätigt der Vorstand die Jahresprognose 2026.

Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG, kommentiert: „Das erste Halbjahr 2026 hat erneut gezeigt, dass das resiliente Portfolio von clearvise, mit weitgehend gesicherten Erträgen, auch in einem meteorologisch und marktpreisseitig schwierigen Umfeld überzeugen kann. Wir bestätigen unsere Jahresprognose und setzen unsere Positionierung als YieldCo konsequent fort. Der strategische Fokus liegt weiterhin auf der Optimierung des Portfolios.“

Umsatz- und Ergebnissteigerung im anspruchsvollen Marktumfeld

Das erste Halbjahr 2026 war von einem anspruchsvollen Marktumfeld geprägt: Schwaches Windaufkommen und unterdurchschnittliche Sonneneinstrahlung belasteten die Stromerzeugung branchenweit. Darüber hinaus führten Phasen negativer Strompreise zu netzbedingten Abschaltungen (Redispatch), die die Erzeugungsleistung zeitweise beeinträchtigten. Dennoch konnte clearvise die externen Einflüsse dank der weitgehend tarifgesicherten Erlösstruktur des Portfolios wirksam abfedern. Umsatz, Stromproduktion und bereinigtes EBITDA entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum positiv. Die Stromproduktion belief sich – unter Berücksichtigung der abgeschalteten Zeiträume – auf 291,1 GWh (6M 2025: 220,0 GWh).

Ausblick

Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung bestätigt der Vorstand die Jahresprognose 2026. Der Gesamtumsatz wird in einer Spanne von 44,2 bis 46,5 Mio. EUR erwartet, das bereinigte EBITDA soll zwischen 26,7 und 28,7 Mio. EUR liegen, bei einer Jahresstromproduktion von 554 bis 584 GWh.

Im Mittelpunkt der strategischen Agenda von Vorstand und Aufsichtsrat stehen die konsequente Steigerung des Shareholder Value und die bestmögliche Partizipation der Aktionäre an der Unternehmensentwicklung. Darüber hinaus prüft die Gesellschaft den Verkauf nicht-strategischer Assets, um Kapital für rentablere Verwendungen, wie etwa Batteriespeicher, freizusetzen. Operative Verbesserungen, Effizienzgewinne und selektive Portfolioergänzungen bleiben zentrale Hebel zur nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts.


Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.

Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).
 

Kontakt

Unternehmenskontakt Medienkontakt
   
clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH
  Alexander Neblung
Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 70
E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: clearvise AG
Eschenheimer Anlage 1
60316 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 247439232
E-Mail: info@clearvise.com
Internet: www.clearvise.com
ISIN: DE000A1EWXA4
WKN: A1EWXA
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Y1PCQR9Y3F4C76
EQS News ID: 2368592

 
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