clearvise Aktie

clearvise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWXA / ISIN: DE000A1EWXA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 16:19:03

EQS-News: clearvise schließt neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen ab

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vertrag
clearvise schließt neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen ab

21.09.2026 / 16:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

clearvise schließt neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen ab

Frankfurt, 21. September 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat Power Purchase Agreements (PPAs) für vier Windparks abgeschlossen. Die neuen Abnahmeverträge sichern clearvise attraktive Konditionen für Stromverträge in einem günstigen Marktumfeld und erhöhen die Planbarkeit künftiger Erlöse aus dem Anlagenportfolio.

Für die Projekte Weilrod, Broich und Korbersdorf wurden die PPAs mit Engelhart CTP Renewables GmbH, vormals Trailstone, abgeschlossen. Für das Projekt Glenough wurde der Vertrag mit Erova Energy Limited geschlossen. Sie umfassen zwischen 40–100 % der jeweils installierten Kapazität und haben eine Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten.

Mit den kurzfristig strukturierten Verträgen profitiert clearvise vom aktuell erhöhten Strompreisniveau, das durch die anhaltenden geopolitischen Spannungen auf den europäischen Energiemärkten getrieben wird. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen flexibel, um auch künftig günstige Marktbedingungen zu nutzen.

Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG, erläutert: „Mit den neuen PPAs nutzen wir die derzeit attraktiven Vermarktungsmöglichkeiten und verbessern zugleich die Planungssicherheit für die kommenden Monate. Die bewusst gewählten kurzen Laufzeiten erhalten uns dabei die notwendige Flexibilität.“

clearvise prüft die Marktentwicklung laufend und plant, weitere Stromabnahmeverträge abzuschließen, sofern sich vergleichbar attraktive Konditionen bieten. Ziel ist es, das Chancen-Risiko-Profil des Erzeugungsportfolios kontinuierlich zu optimieren und den Unternehmenswert nachhaltig zu erhöhen.
 

Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.

Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

 

Kontakt

Unternehmenskontakt Medienkontakt
   
clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH
  Alexander Neblung
Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 70
E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: clearvise AG
Eschenheimer Anlage 1
60316 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 247439232
E-Mail: info@clearvise.com
Internet: www.clearvise.com
ISIN: DE000A1EWXA4
WKN: A1EWXA
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Y1PCQR9Y3F4C76
EQS News ID: 2402560

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2402560  21.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu clearvise

mehr Nachrichten

Analysen zu clearvise

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

clearvise 1,17 3,56% clearvise

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen