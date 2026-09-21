clearvise Aktie
WKN DE: A1EWXA / ISIN: DE000A1EWXA4
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21.09.2026 16:19:03
EQS-News: clearvise schließt neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen ab
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EQS-News: clearvise AG
/ Schlagwort(e): Vertrag
clearvise schließt neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen ab
Für die Projekte Weilrod, Broich und Korbersdorf wurden die PPAs mit Engelhart CTP Renewables GmbH, vormals Trailstone, abgeschlossen. Für das Projekt Glenough wurde der Vertrag mit Erova Energy Limited geschlossen. Sie umfassen zwischen 40–100 % der jeweils installierten Kapazität und haben eine Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten.
Mit den kurzfristig strukturierten Verträgen profitiert clearvise vom aktuell erhöhten Strompreisniveau, das durch die anhaltenden geopolitischen Spannungen auf den europäischen Energiemärkten getrieben wird. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen flexibel, um auch künftig günstige Marktbedingungen zu nutzen.
Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG, erläutert: „Mit den neuen PPAs nutzen wir die derzeit attraktiven Vermarktungsmöglichkeiten und verbessern zugleich die Planungssicherheit für die kommenden Monate. Die bewusst gewählten kurzen Laufzeiten erhalten uns dabei die notwendige Flexibilität.“
clearvise prüft die Marktentwicklung laufend und plant, weitere Stromabnahmeverträge abzuschließen, sofern sich vergleichbar attraktive Konditionen bieten. Ziel ist es, das Chancen-Risiko-Profil des Erzeugungsportfolios kontinuierlich zu optimieren und den Unternehmenswert nachhaltig zu erhöhen.
Über clearvise
Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.
Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).
Kontakt
21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|clearvise AG
|Eschenheimer Anlage 1
|60316 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 247439232
|E-Mail:
|info@clearvise.com
|Internet:
|www.clearvise.com
|ISIN:
|DE000A1EWXA4
|WKN:
|A1EWXA
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200Y1PCQR9Y3F4C76
|EQS News ID:
|2402560
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2402560 21.09.2026 CET/CEST
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