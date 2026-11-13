EQS-News: clearvise steigert Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal und bestätigt Jahresprognose 2026

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clearvise steigert Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal und bestätigt Jahresprognose 2026



13.11.2026 / 10:34 CET/CEST

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clearvise steigert Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal und bestätigt Jahresprognose 2026 Konzernumsatz steigt auf 32,5 Mio. EUR (Vorjahr: 30,3 Mio. EUR)

Bereinigtes EBITDA erreicht 22,0 Mio. EUR (Vorjahr: 19,1 Mio. EUR)

Finanzverbindlichkeiten um netto 9,2 Mio. EUR reduziert

Strategische Fokussierung auf Kapitalallokation und Optimierung fortgeführt: Bau und Entwicklung von Solarprojekten; Batteriespeicherprojekte zur Ergänzung bestehender Solaranlagen in Entwicklung

Veräußerung nicht strategischer Beteiligungen geprüft und teilweise umgesetzt

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Frankfurt, 13. November 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat heute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Das dritte Quartal setzt die erfolgreiche Entwicklung des Geschäftsjahres fort. Die Gesellschaft treibt ihre strategische Fokussierung auf die Optimierung des Portfolios und eine disziplinierte Kapitalallokation konsequent voran.



Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG, erläutert: „Die ersten neun Monate des Jahres 2026 zeigen eine insgesamt positive Entwicklung. Wir haben mehr Strom erzeugt, das Ergebnis gesteigert und die Bilanz weiter gestärkt. Die strategische Fokussierung liegt weiterhin auf der Optimierung des Portfolios durch disziplinierte Kapitalallokation, operative Effektivität und Absicherung gegen Strompreisschwankungen. Wir sind daher auf einem sehr guten Weg, unsere Ziele für das Jahr 2026 zu erreichen.“



clearvise erzielte in den ersten neun Monaten einen Konzernumsatz inklusive Ausgleichszahlungen für Abregelungen und Redispatch-Maßnahmen in Höhe von 32,5 Mio. EUR (9M 2025: 30,3 Mio. EUR). Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA erreichte 22,0 Mio. EUR (9M 2025: 19,1 Mio. EUR). Das Unternehmen konnte dabei von den gestiegenen Strompreisen profitieren; der größte Teil der Erlöse ist aber weiterhin durch Tarife und Stromabnahmeverträge (PPAs) abgesichert. Die Eigenkapitalquote lag zum Stichtag bei 36,8 % (31. Dezember 2025: 35,4 %). Die Stromproduktion konnte unter der Berücksichtigung von kompensierten Abschaltungen auf 395 GWh gesteigert werden (9M 2025: 361 GWh).



Konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie

Zur Stärkung der Bilanzstruktur konnten in den ersten neun Monaten die Finanzverbindlichkeiten um netto 9,2 Mio. EUR reduziert werden. Gleichzeitig verfolgt die Gesellschaft den Bau und die Entwicklung von Solarprojekten weiter. In Italien wird das Projekt Tezze voraussichtlich im ersten Quartal 2027 in Betrieb gehen, während die Entwicklungsphase der Projekte Tamarigi und Turetta abgeschlossen ist. In Frankreich wird der Bau des ersten Teils des Projektes La Chatre vorbereitet. Ergänzend entwickelt clearvise Batteriespeicherprojekte, die an bestehenden Solaranlagen errichtet werden sollen. Ziel ist es, die erzeugte Energie flexibler zu vermarkten und Phasen mit negativen Strompreisen zu überbrücken. Zudem wird die Veräußerung nicht strategischer Beteiligungen stetig überprüft. Der Verkauf des Portfolios von mehreren Aufdachanlagen ist teilweise bereits umgesetzt und wird voraussichtlich zum Jahresende abgeschlossen sein.



Aktienrückkaufprogramm

Die Hauptversammlung am 31. August 2026 hat den Vorstand zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt. Die Gesellschaft beabsichtigt, das Aktienrückkaufprogramm auf Grundlage dieser Ermächtigung umzusetzen, sobald hierfür ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, die nicht für weitere Investitionen in das Portfolio nötig sind. Über Beginn, Umfang und Ausgestaltung entscheidet der Vorstand unter Berücksichtigung der Liquiditätslage und der Marktbedingungen. Ein Beginn des Programms wird gesondert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben bekannt gegeben.



Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Auf Basis der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bestätigt der Vorstand die Jahresprognose für 2026. Erwartet werden ein Konzernumsatz inklusive Ausgleichszahlungen für Abregelungen und Redispatch-Maßnahmen von 44,2 bis 46,5 Mio. EUR, ein bereinigtes EBITDA von 26,7 bis 28,7 Mio. EUR sowie eine Jahresstromproduktion von 554 bis 584 GWh.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.



Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Alexander Neblung Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 70 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

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