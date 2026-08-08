Travelzoo Aktie
WKN DE: A1W8DE / ISIN: US89421Q2057
|
09.08.2026 00:01:03
EQS-News: Club Offers for Travel Enthusiasts in Germany
|
EQS-News: Travelzoo
/ Key word(s): Miscellaneous
Club Offers for Travel Enthusiasts in Germany
BERLIN, August 9, 2026—Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), the club for travel enthusiasts, announces four of many new Club Offers for Club Members in Germany.
Rigorously vetted and negotiated for us travel enthusiasts:
Offers have limited inventory and are subject to availability.
Are you a travel enthusiast? Join the club today: https://travelzoo.com
Who are we?
We, Travelzoo®, are the club for travel enthusiasts. We reach 30 million travelers. Club Members receive Club Offers negotiated and rigorously vetted by our deal experts around the globe. Our relationships with thousands of top travel companies give us access to irresistible deals. Our club and its benefits are built around the lifestyle of a modern travel enthusiast.
###
09.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
2379538 09.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelzoo Inc
|
00:01
|EQS-News: Club Offers for Travel Enthusiasts in Germany (EQS Group)
|
00:01
|EQS-News: Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland (EQS Group)
|
15.07.26
|Club Offers for Travel Enthusiasts in Germany (EQS Group)
|
15.07.26
|Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland (EQS Group)
|
22.04.26
|Ausblick: Travelzoo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Travelzoo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Travelzoo Inc
Aktien in diesem Artikel
|Travelzoo Inc
|6,25
|1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.