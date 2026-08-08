Travelzoo Aktie

Travelzoo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W8DE / ISIN: US89421Q2057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.08.2026 00:01:03

EQS-News: Club Offers for Travel Enthusiasts in Germany

EQS-News: Travelzoo / Key word(s): Miscellaneous
Club Offers for Travel Enthusiasts in Germany

09.08.2026 / 00:01 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Travelzoo
Unter den Linden 40
10117 Berlin

Media Contact:
Natalia Cwierz – Berlin
+49 30 311 975 20
ncwierz@travelzoo.com
 

Club Offers for Travel Enthusiasts in Germany

 

BERLIN, August 9, 2026—Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), the club for travel enthusiasts, announces four of many new Club Offers for Club Members in Germany.

 

Rigorously vetted and negotiated for us travel enthusiasts:

 

  • €349 PP—THE ALPS' FIRST CAVE DESIGN HOTEL, SAVE 55%
    Newly opened in June, this adults-only hotel has only 20 rooms. Floor-to-ceiling glass fronts, cream-colored rock walls. Breakfast, afternoon buffet, and dinner are included. We also negotiated a free massage.

 

  • FROM €74 PP—LUXURY HOTEL ON KRAKOW'S MOST BEAUTIFUL STREET
    A historic 14th-century old-town palace. A prime location on Florianska Street, leading straight to the main market square. Wellness area with indoor pool, jacuzzi, salt cave, sauna and steam bath. Perfect for a winter getaway.

 

  • FROM €2,499 PP—OVERWATER VILLA IN THE MALDIVES & FLIGHT
    One week all-inclusive at an adults-only resort. 62-square-meter overwater villas, with a private pool available on request. A guided snorkeling trip to the house reef or a sunset boat cruise are included.

 

  • €79 PP—THURINGIA: 3 DAYS WITH DINNER & THERMAL SPA
    Stay in this wellness hotel in the spa town of Bad Sulza. The Toskana Therme spa is directly accessible from the hotel. The highlight: pools beneath a soaring wooden dome, lit up with colorful projections and ambient music.

 

  • €49 PP—NEW HOTEL IN CROATIA, HALF BOARD
    A 4-star hotel opening in 2026 in Medulin, one of the few places in Croatia with sandy beaches. All rooms have a balcony and park views. Enjoy local dishes for breakfast and dinner, including homemade fig jam and seafood fresh from the Adriatic Sea.

 

Offers have limited inventory and are subject to availability.

 

Are you a travel enthusiast? Join the club today: https://travelzoo.com

 

Who are we?

We, Travelzoo®, are the club for travel enthusiasts. We reach 30 million travelers. Club Members receive Club Offers negotiated and rigorously vetted by our deal experts around the globe. Our relationships with thousands of top travel companies give us access to irresistible deals. Our club and its benefits are built around the lifestyle of a modern travel enthusiast.

 

###


09.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

2379538  09.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Travelzoo Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Travelzoo Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Travelzoo Inc 6,25 1,63% Travelzoo Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen