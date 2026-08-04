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04.08.2026 10:43:14

EQS-News: coinIX investiert in Ampli - Infrastruktur für AI-basierte Vermögensverwaltung

EQS-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
coinIX investiert in Ampli - Infrastruktur für AI-basierte Vermögensverwaltung

04.08.2026 / 10:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 4. August 2026 - Die coinIX GmbH & Co. KGaA hat 75.000 USD in Ampli investiert.
Das Investment erfolgt in Form eines Wandeldarlehens, das in einer späteren
Finanzierungsrunde in eine Beteiligung an der Ampli Technologies gewandelt werden kann.
Ampli baut die technische Grundlage dafür, dass KI-Agenten Kapital verwalten können, ohne
selbst darüber zu verfügen. Jede Handlung, die ein Agent vorschlägt, wird gegen ein
Regelwerk geprüft, das der Nutzer selbst festgelegt hat. Erst wenn die Regeln erfüllt sind,
wird die Transaktion ausgeführt. Die Agenten bekommen also nie direkten Zugriff auf die
Mittel.

Technisch setzt Ampli dafür auf Multi-Party Computation (MPC) und Smart Accounts. Über
eine Art Marktplatz können Nutzer verschiedene Finanz-Agenten anbinden, deren Leistung
vergleichen und im „Agent Control Room" jede Aktion in Echtzeit nachvollziehen. Für
Entwickler stellt Ampli mit dem Orchestrator SDK eine Schnittstelle bereit, um eigene
Anwendungen auf dieser Infrastruktur aufzubauen.
Zielgruppe sind Fondsmanager, Fintechs, Neobanken sowie DAOs und Treasuries, die ihr
Kapital on-chain automatisiert arbeiten lassen wollen. Die Smart Contracts von Ampli
wurden von Sherlock geprüft, die MPC-Technologie unter anderem von Trail of Bits und der
NCC Group.

„coinIX", so Amplis CEO Patrick Delaney, „ist nicht nur Vorreiter bei Investments in
Blockchain in Deutschland, sondern hat sich auch früh damit auseinandergesetzt, was KIAgenten
im Finanzsektor leisten können. Ampli operiert in der Schnittmenge dieser
Technologien, weil beide dieselbe Frage stellen: Wie kann man automatisierten Systemen
Geld anvertrauen, ohne ihnen vertrauen zu müssen?"

Moritz Schildt, Vorstandsvorsitzender der coinIX GmbH & Co. KGaA, erklärt: „KI-Agenten
werden in den nächsten Jahren einen großen Teil der Kapitalbewegungen anstoßen. Die
entscheidende Frage ist nicht, wie gut ein Agent ist, sondern wer die Kontrolle behält. Genau
dort setzt Ampli an. Das ist eine Infrastruktur, die gebraucht wird, bevor institutionelles
Kapital in diesen Bereich fließt."

Pressekontakt: Moritz Schildt, Vorstandsvorsitzender der coinIX GmbH & Co. KGaA
E-Mail: ms@coinix.capital Telefon: +494063794780

Über coinIX GmbH & Co. KGaA
Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 gegründet und ist auf
Investitionen in Blockchain-Technologien und digitale Vermögenswerte spezialisiert. Das
Team vereint Expertise in Asset Management, Venture Capital und aufstrebenden
Technologien. coinIX investiert in Kryptowährungen, Token-Projekte und Blockchain-Startups.
Die Aktie ist an den Börsen in Düsseldorf, Berlin und München notiert (WKN: A2LQ1G |
ISIN: DE000A2LQ1G5 | Ticker: XCX).
Weitere Informationen: www.coinix.capital

04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: coinIX GmbH & Co. KGaA
An der Alster 1
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49-40-63794780
E-Mail: mail@coinix.capital
Internet: https://coinix.capital/
ISIN: DE000A2LQ1G5
WKN: A2LQ1G
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2376958

 
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2376958  04.08.2026 CET/CEST

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