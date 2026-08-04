EQS-News: coinIX investiert in Ampli - Infrastruktur für AI-basierte Vermögensverwaltung

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coinIX investiert in Ampli - Infrastruktur für AI-basierte Vermögensverwaltung



04.08.2026 / 10:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das Investment erfolgt in Form eines Wandeldarlehens, das in einer späteren

Finanzierungsrunde in eine Beteiligung an der Ampli Technologies gewandelt werden kann.

Ampli baut die technische Grundlage dafür, dass KI-Agenten Kapital verwalten können, ohne

selbst darüber zu verfügen. Jede Handlung, die ein Agent vorschlägt, wird gegen ein

Regelwerk geprüft, das der Nutzer selbst festgelegt hat. Erst wenn die Regeln erfüllt sind,

wird die Transaktion ausgeführt. Die Agenten bekommen also nie direkten Zugriff auf die

Mittel.



Technisch setzt Ampli dafür auf Multi-Party Computation (MPC) und Smart Accounts. Über

eine Art Marktplatz können Nutzer verschiedene Finanz-Agenten anbinden, deren Leistung

vergleichen und im „Agent Control Room" jede Aktion in Echtzeit nachvollziehen. Für

Entwickler stellt Ampli mit dem Orchestrator SDK eine Schnittstelle bereit, um eigene

Anwendungen auf dieser Infrastruktur aufzubauen.

Zielgruppe sind Fondsmanager, Fintechs, Neobanken sowie DAOs und Treasuries, die ihr

Kapital on-chain automatisiert arbeiten lassen wollen. Die Smart Contracts von Ampli

wurden von Sherlock geprüft, die MPC-Technologie unter anderem von Trail of Bits und der

NCC Group.



„coinIX", so Amplis CEO Patrick Delaney, „ist nicht nur Vorreiter bei Investments in

Blockchain in Deutschland, sondern hat sich auch früh damit auseinandergesetzt, was KIAgenten

im Finanzsektor leisten können. Ampli operiert in der Schnittmenge dieser

Technologien, weil beide dieselbe Frage stellen: Wie kann man automatisierten Systemen

Geld anvertrauen, ohne ihnen vertrauen zu müssen?"



Moritz Schildt, Vorstandsvorsitzender der coinIX GmbH & Co. KGaA, erklärt: „KI-Agenten

werden in den nächsten Jahren einen großen Teil der Kapitalbewegungen anstoßen. Die

entscheidende Frage ist nicht, wie gut ein Agent ist, sondern wer die Kontrolle behält. Genau

dort setzt Ampli an. Das ist eine Infrastruktur, die gebraucht wird, bevor institutionelles

Kapital in diesen Bereich fließt."



Pressekontakt: Moritz Schildt, Vorstandsvorsitzender der coinIX GmbH & Co. KGaA

E-Mail: ms@coinix.capital Telefon: +494063794780



Über coinIX GmbH & Co. KGaA

Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 gegründet und ist auf

Investitionen in Blockchain-Technologien und digitale Vermögenswerte spezialisiert. Das

Team vereint Expertise in Asset Management, Venture Capital und aufstrebenden

Technologien. coinIX investiert in Kryptowährungen, Token-Projekte und Blockchain-Startups.

Die

ISIN: DE000A2LQ1G5 | Ticker: XCX).

Weitere Informationen: www.coinix.capital Hamburg, 4. August 2026 - Die coinIX GmbH & Co. KGaA hat 75.000 USD in Ampli investiert.Das Investment erfolgt in Form eines Wandeldarlehens, das in einer späterenFinanzierungsrunde in eine Beteiligung an der Ampli Technologies gewandelt werden kann.Ampli baut die technische Grundlage dafür, dass KI-Agenten Kapital verwalten können, ohneselbst darüber zu verfügen. Jede Handlung, die ein Agent vorschlägt, wird gegen einRegelwerk geprüft, das der Nutzer selbst festgelegt hat. Erst wenn die Regeln erfüllt sind,wird die Transaktion ausgeführt. Die Agenten bekommen also nie direkten Zugriff auf dieMittel.Technisch setzt Ampli dafür auf Multi-Party Computation (MPC) und Smart Accounts. Übereine Art Marktplatz können Nutzer verschiedene Finanz-Agenten anbinden, deren Leistungvergleichen und im „Agent Control Room" jede Aktion in Echtzeit nachvollziehen. FürEntwickler stellt Ampli mit dem Orchestrator SDK eine Schnittstelle bereit, um eigeneAnwendungen auf dieser Infrastruktur aufzubauen.Zielgruppe sind Fondsmanager, Fintechs, Neobanken sowie DAOs und Treasuries, die ihrKapital on-chain automatisiert arbeiten lassen wollen. Die Smart Contracts von Ampliwurden von Sherlock geprüft, die MPC-Technologie unter anderem von Trail of Bits und derNCC Group.„coinIX", so Amplis CEO Patrick Delaney, „ist nicht nur Vorreiter bei Investments inBlockchain in Deutschland, sondern hat sich auch früh damit auseinandergesetzt, was KIAgentenim Finanzsektor leisten können. Ampli operiert in der Schnittmenge dieserTechnologien, weil beide dieselbe Frage stellen: Wie kann man automatisierten SystemenGeld anvertrauen, ohne ihnen vertrauen zu müssen?"Moritz Schildt, Vorstandsvorsitzender der coinIX GmbH & Co. KGaA, erklärt: „KI-Agentenwerden in den nächsten Jahren einen großen Teil der Kapitalbewegungen anstoßen. Dieentscheidende Frage ist nicht, wie gut ein Agent ist, sondern wer die Kontrolle behält. Genaudort setzt Ampli an. Das ist eine Infrastruktur, die gebraucht wird, bevor institutionellesKapital in diesen Bereich fließt."Pressekontakt: Moritz Schildt, Vorstandsvorsitzender der coinIX GmbH & Co. KGaAE-Mail: ms@coinix.capital Telefon: +494063794780Über coinIX GmbH & Co. KGaADie coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 gegründet und ist aufInvestitionen in Blockchain-Technologien und digitale Vermögenswerte spezialisiert. DasTeam vereint Expertise in Asset Management, Venture Capital und aufstrebendenTechnologien. coinIX investiert in Kryptowährungen, Token-Projekte und Blockchain-Startups.Die Aktie ist an den Börsen in Düsseldorf, Berlin und München notiert (WKN: A2LQ1G |ISIN: DE000A2LQ1G5 | Ticker: XCX).Weitere Informationen: www.coinix.capital

04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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