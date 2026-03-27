EQS-News: coinIX trotzt dem volatilen Marktumfeld mit ausgeglichenem Jahresergebnis | CEO Moritz Schildt sieht Einstiegskurse im Kryptomarkt

EQS-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresbericht

coinIX trotzt dem volatilen Marktumfeld mit ausgeglichenem Jahresergebnis | CEO Moritz Schildt sieht Einstiegskurse im Kryptomarkt



27.03.2026 / 15:58 CET/CEST

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Auf Basis vorläufiger Zahlen belaufen sich die sonstigen betrieblichen Erträge - im Wesentlichen aus der Realisierung von Kursgewinnen auf Kryptowerte - im Jahr 2025 auf rund EUR 1,2 Mio. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr (EUR 2,9 Mio.) beruht darauf, dass in geringerem Umfang Positionen veräußert wurden. Gleichzeitig konnten die betrieblichen Aufwendungen erheblich auf TEUR 695 (Vorjahr: TEUR 1.439) gesenkt werden. Auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen fallen mit TEUR 503 deutlich geringer aus, als noch im Vorjahr (TEUR 1.127). Unter dem Strich ergibt sich ein leichter Jahresfehlbetrag von TEUR 42 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 127). Die Bilanzsumme ermäßigt sich leicht auf EUR 7 Mio., mit einem Eigenkapital von unverändert EUR 6,4 Mio. ist die Gesellschaft stabil für die Folgejahre aufgestellt.



Die seit Jahresbeginn 2026 weiter rückläufigen Kurse im Kryptomarkt haben den inneren Wert je



Trotz der rückläufigen Marktentwicklung bleibt das Management zuversichtlich und sieht die aktuellen Kursniveaus als Einstiegschance. „Die Kryptomärkte waren auch in der Vergangenheit von Volatilität und deutlichen Zyklen geprägt. Investoren, die das Potential der Blockchain-Technologie in Ihrem Depot abbilden wollen, sollten Schwächephasen nutzen, um neu einzusteigen oder das Exposure auszubauen.“ sagt Moritz Schildt, CEO der coinIX.



Aktuell ist das Kapital der coinIX zu circa 80 Prozent in liquide Token investiert, darunter sind neben Bitcoin vor allem Kryptowerte wie Ethereum, Peaq und Hyperliquid im Portfolio vertreten. Weitere Investments betreffen Beteiligungen an Blockchain-Startups und Investitionen in Token, die aktuell noch nicht gelistet sind („SAFT“).



*) Den inneren Wert je Aktie ermitteln wir in regelmäßigen Abständen, in dem der Wert der an einer Börse oder an einem Handelsplatz gelisteten Vermögensgegenstände der Gesellschaft mit ihrem jeweiligen Markt- oder Börsenkurs bewertet wird und alle anderen Vermögensgegenstände zu Anschaffungskosten (ggf. gemindert durch Abschreibungen) bewertet werden. Zeitanteilige laufende Kosten der Gesellschaft und insbesondere auch die von der Gesellschaft an ihre persönlich haftende Gesellschafterin zu entrichtende Haftungs- und Managementvergütung, deren Höhe in der Satzung der Gesellschaft festgelegt ist, werden NICHT in Abzug gebracht bzw. im Zeitverlauf abgegrenzt. Der so ermittelte Brutto-Vermögenswert unserer Gesellschaft wird durch die Anzahl der ausgegebenen 3.071.346 Kommanditaktien geteilt. Der innere Wert sollte daher nicht als alleinige Grundlage für Investitionsentscheidungen in Bezug auf einen Erwerb oder Verkauf von Kommanditaktien der coinIX GmbH & Co. KGaA verwendet werden. Entwicklungen des inneren Wertes der Aktie sind keine geeignete Grundlage für Prognosen zum künftigen Kursverlauf. Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA blickt im Geschäftsjahr 2025 auf einen sehr volatilen Kryptomarkt zurück. Schon der Kursverlauf des Bitcoin erinnert in 2025 an eine Achterbahn mit einem Höchststand von mehr als 124.000 USD Anfang Oktober und einem nachfolgenden Kursrückgang auf 84.000 Ende November. Gerade im Bereich der Altcoins, die im besonderen Fokus der coinIX stehen, waren die Kursschwankungen noch höher.Auf Basis vorläufiger Zahlen belaufen sich die sonstigen betrieblichen Erträge - im Wesentlichen aus der Realisierung von Kursgewinnen auf Kryptowerte - im Jahr 2025 auf rund EUR 1,2 Mio. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr (EUR 2,9 Mio.) beruht darauf, dass in geringerem Umfang Positionen veräußert wurden. Gleichzeitig konnten die betrieblichen Aufwendungen erheblich auf TEUR 695 (Vorjahr: TEUR 1.439) gesenkt werden. Auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen fallen mit TEUR 503 deutlich geringer aus, als noch im Vorjahr (TEUR 1.127). Unter dem Strich ergibt sich ein leichter Jahresfehlbetrag von TEUR 42 (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 127). Die Bilanzsumme ermäßigt sich leicht auf EUR 7 Mio., mit einem Eigenkapital von unverändert EUR 6,4 Mio. ist die Gesellschaft stabil für die Folgejahre aufgestellt.Die seit Jahresbeginn 2026 weiter rückläufigen Kurse im Kryptomarkt haben den inneren Wert je Aktie *) vorübergehend auf bis zu EUR 1,45 gedrückt, am 27.03.2026 errechnet sich der innere Wert mit EUR 1,51. Der Börsenkurs vom 27.03.2026 von 0,96 EUR entspricht also einem Abschlag von fast 40% auf den inneren Wert.Trotz der rückläufigen Marktentwicklung bleibt das Management zuversichtlich und sieht die aktuellen Kursniveaus als Einstiegschance. „Die Kryptomärkte waren auch in der Vergangenheit von Volatilität und deutlichen Zyklen geprägt. Investoren, die das Potential der Blockchain-Technologie in Ihrem Depot abbilden wollen, sollten Schwächephasen nutzen, um neu einzusteigen oder das Exposure auszubauen.“ sagt Moritz Schildt, CEO der coinIX.Aktuell ist das Kapital der coinIX zu circa 80 Prozent in liquide Token investiert, darunter sind neben Bitcoin vor allem Kryptowerte wie Ethereum, Peaq und Hyperliquid im Portfolio vertreten. Weitere Investments betreffen Beteiligungen an Blockchain-Startups und Investitionen in Token, die aktuell noch nicht gelistet sind („SAFT“).*) Den inneren Wert je Aktie ermitteln wir in regelmäßigen Abständen, in dem der Wert der an einer Börse oder an einem Handelsplatz gelisteten Vermögensgegenstände der Gesellschaft mit ihrem jeweiligen Markt- oder Börsenkurs bewertet wird und alle anderen Vermögensgegenstände zu Anschaffungskosten (ggf. gemindert durch Abschreibungen) bewertet werden. Zeitanteilige laufende Kosten der Gesellschaft und insbesondere auch die von der Gesellschaft an ihre persönlich haftende Gesellschafterin zu entrichtende Haftungs- und Managementvergütung, deren Höhe in der Satzung der Gesellschaft festgelegt ist, werden NICHT in Abzug gebracht bzw. im Zeitverlauf abgegrenzt. Der so ermittelte Brutto-Vermögenswert unserer Gesellschaft wird durch die Anzahl der ausgegebenen 3.071.346 Kommanditaktien geteilt. Der innere Wert sollte daher nicht als alleinige Grundlage für Investitionsentscheidungen in Bezug auf einen Erwerb oder Verkauf von Kommanditaktien der coinIX GmbH & Co. KGaA verwendet werden. Entwicklungen des inneren Wertes der Aktie sind keine geeignete Grundlage für Prognosen zum künftigen Kursverlauf.

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