EQS-News: coinIX veröffentlicht testierten Jahresabschluss 2025 | Hauptversammlung am 17. Juni 2026 | Marcus Wodausch übernimmt CFO-Funktion

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coinIX veröffentlicht testierten Jahresabschluss 2025 | Hauptversammlung am 17. Juni 2026 | Marcus Wodausch übernimmt CFO-Funktion



28.04.2026 / 08:45 CET/CEST

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Hauptversammlung am 17. Juni 2026 in virtueller Form



Die ordentliche Hauptversammlung der coinIX GmbH & Co. KGaA findet am 17. Juni 2026 als virtuelle Veranstaltung statt. Weitere Details zur Teilnahme und die Tagesordnung werden zeitnah im Bundesanzeiger veröffentlicht und den Aktionären über Ihre Depotbanken zur Verfügung gestellt.



Marcus Wodausch übernimmt Funktion des CFO



Der Aufsichtsrat hat Marcus Wodausch mit der Funktion des Chief Financial Officers (CFO) der Gesellschaft betraut. Die Gesellschaft freut sich, mit Wodausch einen erfahrenen Finanzexperten in der kaufmännischen Verantwortung zu wissen, und sieht sich damit für die weiteren Wachstumsschritte personell gut aufgestellt.



Breit diversifiziertes Krypto-Portfolio als Alleinstellungsmerkmal



Aktuell ist das Kapital der coinIX zu rund 80 Prozent in einem breit diversifizierten Portfolio aus Kryptowerten investiert – neben



CEO Moritz Schildt kommentiert die aktuelle Marktlage: „Die Kryptomärkte durchlaufen derzeit eine Korrekturphase, die wir aus vergangenen Zyklen kennen und die langfristig orientierten Investoren regelmäßig Chancen bietet. Wir nutzen diese Phase aktiv, um unser Portfolio weiterzuentwickeln. Wer heute in ein breites Spektrum hochwertiger Kryptowerte investiert, positioniert sich für die nächste Aufwärtsbewegung – und genau das ist unser Ansatz bei coinIX."



Über coinIX

Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Blockchain-Projekte und Kryptowährungen zu analysieren und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in verschiedene Kryptowerte und Token-Projekte invetiert und hält Beteiligungen an Blockchain-Start-ups. Die

Die coinIX GmbH & Co. KGaA, Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf digitale Assets und Blockchain-Technologie, hat heute ihren geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung gebilligt. Die testierten Zahlen bestätigen die bereits Ende März kommunizierten vorläufigen Ergebnisse vollumfänglich. Die wesentlichen Kennzahlen des Geschäftsjahres 2025 im Überblick: Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf rund EUR 1,2 Mio., die betrieblichen Aufwendungen konnten auf TEUR 695 deutlich gesenkt werden. Der Jahresfehlbetrag beträgt TEUR 42. Die Bilanzsumme liegt bei EUR 7 Mio. bei einem stabilen Eigenkapital von EUR 6,4 Mio.Die ordentliche Hauptversammlung der coinIX GmbH & Co. KGaA findet amals virtuelle Veranstaltung statt. Weitere Details zur Teilnahme und die Tagesordnung werden zeitnah im Bundesanzeiger veröffentlicht und den Aktionären über Ihre Depotbanken zur Verfügung gestellt.Der Aufsichtsrat hatmit der Funktion des Chief Financial Officers (CFO) der Gesellschaft betraut. Die Gesellschaft freut sich, mit Wodausch einen erfahrenen Finanzexperten in der kaufmännischen Verantwortung zu wissen, und sieht sich damit für die weiteren Wachstumsschritte personell gut aufgestellt.Aktuell ist das Kapital der coinIX zu rund 80 Prozent in einem breit diversifizierten Portfolio aus Kryptowerten investiert – neben Bitcoin sind insbesondere Ethereum, Peaq und Hyperliquid vertreten. Damit unterscheidet sich coinIX bewusst von einer wachsenden Zahl an Krypto-Treasury-Unternehmen, die ihr Exposure fast ausschließlich auf Bitcoin oder Ethereum konzentrieren. Die coinIX setzt stattdessen auf aktives Management eines diversifizierten Token-Portfolios, ergänzt durch Beteiligungen an Blockchain-Startups und Investitionen in noch nicht gelistete Token (SAFT).CEO Moritz Schildt kommentiert die aktuelle Marktlage: „Die Kryptomärkte durchlaufen derzeit eine Korrekturphase, die wir aus vergangenen Zyklen kennen und die langfristig orientierten Investoren regelmäßig Chancen bietet. Wir nutzen diese Phase aktiv, um unser Portfolio weiterzuentwickeln. Wer heute in ein breites Spektrum hochwertiger Kryptowerte investiert, positioniert sich für die nächste Aufwärtsbewegung – und genau das ist unser Ansatz bei coinIX."Über coinIXDie coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Blockchain-Projekte und Kryptowährungen zu analysieren und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in verschiedene Kryptowerte und Token-Projekte invetiert und hält Beteiligungen an Blockchain-Start-ups. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen und werden auch an den Börsen Berlin und München gehandelt. Weitere Informationen sind unter www.coinix.capital erhältlich.

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