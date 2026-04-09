Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
09.04.2026 15:26:13
EQS-News: Commerzbank lädt zur Hauptversammlung am 20. Mai 2026 ein
EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Die Commerzbank AG hat heute die Einladung zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 20. Mai 2026, veröffentlicht. Das Aktionärstreffen wird in diesem Jahr erneut als Präsenzveranstaltung abgehalten. Die Hauptversammlung wird um 10.00 Uhr (MESZ) im RheinMain CongressCenter, Friedrich-Ebert-Allee 1, 65185 Wiesbaden, beginnen.
Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank, Jens Weidmann, sowie die Rede der Vorstandsvorsitzenden, Bettina Orlopp, werden von 10.00 Uhr an unter www.commerzbank.de/hv öffentlich übertragen. Angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre können die gesamte Hauptversammlung ab 10.00 Uhr live im InvestorPortal unter www.commerzbank.de/hv verfolgen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind Aktionärinnen und Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ende des 13. Mai 2026 angemeldet haben und für den Stichtag am 28. April 2026 einen Anteilsbesitz nachweisen können.
Der vollständige Text der Einladung zur Hauptversammlung 2026 einschließlich der Tagesordnung und der Erläuterungen zu den einzelnen Punkten ist unter www.commerzbank.de/hv einsehbar. Auf dieser Seite findet sich zudem der mit der Einladung veröffentlichte Brief des Aufsichtsratsvorsitzenden an die Aktionärinnen und Aktionäre.
Aus der Tagesordnung hervorzuheben sind folgende Punkte:
Verwendung des Bilanzgewinns (TOP 2)
Ermächtigungen zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien (TOP 7 und TOP 8)
09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (069) 136 20
|E-Mail:
|newsroom@commerzbank.com
|Internet:
|www.commerzbank.de
|ISIN:
|DE000CBK1001
|WKN:
|CBK100
|Indizes:
|DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2305760
2305760 09.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
09.04.26
|Invitation to the Annual General Meeting of Commerzbank on 20 May 2026 (EQS Group)
|
09.04.26
|EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting of Commerzbank on 20 May 2026 (EQS Group)
|
09.04.26
|EQS-News: Commerzbank lädt zur Hauptversammlung am 20. Mai 2026 ein (EQS Group)
|
09.04.26
|EQS-HV: COMMERZBANK Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.05.2026 in Wiesbaden mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
09.04.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Commerzbank auf 'Halten' - Fairer Wert 34 Euro (dpa-AFX)
|
09.04.26
|DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.04.26
|XETRA-Handel: DAX hebt letztendlich ab (finanzen.at)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zündet letztendlich Kursrakete (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33,82
|-0,97%