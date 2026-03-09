Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
09.03.2026 15:53:54
EQS-News: Commerzbank schließt Aktienrückkauf über 524 Mio. Euro ab
|
EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Die Commerzbank AG hat ihren sechsten Aktienrückkauf am Montag, den 9. März 2026, erfolgreich abgeschlossen. Den Rückkauf mit einem Volumen von 524 Mio. Euro hatte die Commerzbank am 12. Februar 2026 begonnen. Seitdem hat sie insgesamt 15.676.410 eigene Aktien (ISIN DE000CBK1001) zu einem Durchschnittspreis von rund 33,45 Euro je Aktie zurückgekauft. Dies entspricht einem Anteil von 1,39 % des Grundkapitals der Bank. Die Commerzbank plant, die erworbenen Aktien zu einem späteren Zeitpunkt einzuziehen.
„Der Abschluss des Aktienrückkaufs ist ein wichtiger Meilenstein unserer Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2025“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandvorsitzende der Commerzbank. „Zusammen mit dem umfangreichen Aktienrückkauf, den wir im Dezember abschließen konnten, haben wir bereits 1,5 Mrd. Euro an unsere Aktionärinnen und Aktionäre zurückgegeben. Unser Vorschlag für eine Rekorddividende von insgesamt rund 1,2 Mrd. Euro rundet das äußerst attraktive Rückgabepaket ab.“
Die Kapitalrückgabe von insgesamt 2,7 Mrd. Euro für das Geschäftsjahr 2025 entspricht 100 % des Nettoergebnisses der Commerzbank vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug der Additional-Tier-1-(AT-1-)Kuponzahlungen. Für die Jahre 2022 bis 2025 wird die Bank damit in Summe rund 5,8 Mrd. Euro an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurückgegeben haben, wenn die Hauptversammlung im Mai dieses Jahres dem Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über 1,10 Euro je Aktie (2024: 0,65 Euro) zustimmt.
Im Rahmen ihrer Strategie „Momentum“ strebt die Bank in den kommenden Jahren einen Anstieg ihres Nettoergebnisses an. Basierend darauf soll die Kapitalrückgabe weiter kontinuierlich steigen. Für das laufende Geschäftsjahr strebt die Bank an, 100 % des Nettoergebnisses nach Abzug von AT-1-Kuponzahlungen an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurückzugeben. Auch für die nachfolgenden Jahre 2027 und 2028 plant die Commerzbank eine entsprechende Ausschüttungsquote von 100 %.
Weitere Informationen zum jetzt abgeschlossenen Aktienrückkauf stehen auf der Internetseite der Commerzbank zur Verfügung.
Pressekontakt
Kontakt für Investoren
09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstraße 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (069) 136 20
|E-Mail:
|newsroom@commerzbank.com
|Internet:
|www.commerzbank.de
|ISIN:
|DE000CBK1001
|WKN:
|CBK100
|Indizes:
|DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2288118
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288118 09.03.2026 CET/CEST
