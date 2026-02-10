EQS-News: Commerzbank übertrifft Gewinnziel und startet weiteren Aktienrückkauf über bis zu 540 Mio. Euro – Dividende für 2025 soll bei 1,10 Euro je Aktie liegen

EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Dividende

Commerzbank übertrifft Gewinnziel und startet weiteren Aktienrückkauf über bis zu 540 Mio. Euro – Dividende für 2025 soll bei 1,10 Euro je Aktie liegen



Nettoergebnis von 2,6 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2025 erzielt – trotz Restrukturierungsaufwendungen

Nettoergebnis bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen auf Rekordwert von 3 Mrd. Euro gestiegen

Weiterer Aktienrückkauf startet am 12. Februar und soll spätestens bis 26. März 2026 abgeschlossen sein

Vorstand beabsichtigt, Hauptversammlung deutlich höhere Dividende von 1,10 Euro je Aktie

(2024: 0,65 Euro) vorzuschlagen

Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp: „2025 war für die Commerzbank ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr, und wir möchten unsere Investorinnen und Investoren an diesem Erfolg teilhaben lassen.“

Die Commerzbank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Nettoergebnis von 2,63 Mrd. Euro erzielt (2024: 2,68 Mrd. Euro) – trotz Restrukturierungsaufwendungen für die Transformation der Bank. Damit übertraf sie ihr ursprüngliches Wachstumsziel für 2025. Bereinigt um die Restrukturierungsaufwendungen stieg das Nettoergebnis um rund 13 % auf einen Rekordwert von 3 Mrd. Euro.

„2025 war für die Commerzbank ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr, und wir möchten unsere Investorinnen und Investoren an diesem Erfolg teilhaben lassen“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. „Insgesamt geben wir 2,7 Mrd. Euro an Kapital zurück und damit sogar etwas mehr, als wir ursprünglich versprochen hatten.“

Wie im Rahmen ihrer Strategie „Momentum“ angekündigt, wird die Commerzbank 100 % des Nettoergebnisses vor Restrukturierungsaufwendungen und nach Abzug der Additional-Tier-1-(AT-1) Kuponzahlungen an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurückgeben. Zur Umsetzung der Kapitalrückgabe hat der Vorstand der Commerzbank heute den Start eines weiteren Aktienrückkaufs beschlossen. Vom 12. Februar an wird die Bank eigene Aktien im Volumen von bis zu 540 Mio. Euro zurückkaufen. Zudem beabsichtigt die Bank, der Hauptversammlung am 20. Mai 2026 eine auf 1,10 Euro je Aktie erhöhte Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr vorzuschlagen (2024: 0,65 Euro). Einschließlich des bereits im Dezember 2025 abgeschlossenen Aktienrückkaufs im Volumen von rund 1 Mrd. Euro beläuft sich die Kapitalrückgabe für 2025 damit auf insgesamt 2,7 Mrd. Euro.

Der nun beschlossene Aktienrückkauf ist der sechste Rückkauf eigener Aktien der Commerzbank seit dem Jahr 2023. Er soll spätestens bis zum 26. März dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Bank plant, die erworbenen Aktien zu einem späteren Zeitpunkt einzuziehen. Ihre vollständigen vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht die Commerzbank am morgigen Mittwoch, den 11. Februar 2026.

Den Fortschritt des aktuellen Aktienrückkaufs wird die Commerzbank wöchentlich auf ihrer Internetseite veröffentlichen.



Über die Commerzbank

Mit ihren beiden Geschäftssegmenten – Firmenkunden sowie Privat- und Unternehmerkunden – bietet die Commerzbank als Universalbank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Sie ist die führende Bank im Firmenkundengeschäft in Deutschland und für den deutschen Mittelstand sowie starke Partnerin von rund 24.000 Firmenkundenverbünden. Rund 30 % der Finanzierung des deutschen Außenhandels werden von der Commerzbank abgewickelt. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist die Commerzbank überall dort vertreten, wo ihre Mittelstandskunden, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden sie benötigen. Zudem begleitet die Commerzbank internationale Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Mit einem angelegten Vermögen von mehr als 400 Mrd. Euro ist die Commerzbank zugleich eine der führenden Banken für Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Unter der Marke Commerzbank bietet sie mit ihrem Omnikanalansatz ein umfangreiches Leistungs- und Serviceangebot: online und mobil, telefonisch und per Video im Beratungscenter sowie persönlich in ihren rund 400 Filialen. Unter der Marke comdirect bietet sie als digitale Hauptbank rund um die Uhr alle Kernleistungen und als Leistungsbroker Lösungen für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut knapp 5,9 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

