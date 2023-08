EQS-News: CompuGroup Medical mit hohem profitablem Wachstum im zweiten Quartal

EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

CompuGroup Medical mit hohem profitablem Wachstum im zweiten Quartal



10.08.2023 / 07:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CompuGroup Medical mit hohem profitablem Wachstum im zweiten Quartal 15 % Wachstum im Q2 2023 bei einem Umsatz von 304 Mio. EUR

13 % organisches Wachstum, starkes Geschäft bei Telematikinfrastruktur und Krankenhäusern

Anteil wiederkehrender Umsätze von 66 % spiegelt Stärke des Geschäftsmodells wider

Bereinigtes EBITDA steigt um 36 % auf 73 Mio. EUR.

Hoher Free Cashflow von 83 Mio. EUR in der ersten Jahreshälfte

Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI)

Koblenz. Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, hat im zweiten Quartal 2023 in allen Segmenten ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Gemäß den heute veröffentlichten Quartalsergebnissen stieg der Konzernumsatz um 15 % auf 304 Mio. EUR und das bereinigte EBITDA um 36 % auf 73 Mio. EUR, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 24 % (Vorjahr: 20 %) entspricht. Das organische Umsatzwachstum lag bei 13 %, getrieben durch das TI-Konnektor-Software-Upgrade und durch ein hervorragendes Wachstum im Krankenhausgeschäft aufgrund steigender Umsätze im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG). Bereinigt um die Telematikinfrastruktur lag das organische Wachstum bei 5 % - in Übereinstimmung mit den Mittelfristzielen. Der Free Cashflow stieg in den ersten sechs Monaten 2023 auf 83 Mio. EUR (Vorjahr: 28 Mio. EUR). CGM bestätigt seine Prognose für 2023 mit einem erwarteten organischen Umsatzwachstum von rund 5 %. CGM erwartet ein bereinigtes EBITDA im Bereich von 260 bis 300 Mio. EUR. CGM startet KI-Initiative Im zweiten Quartal hat CompuGroup Medical eine Initiative gestartet, um die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und von Large Language Models innerhalb der Gruppe weiter auszubauen. Während bereits heute mehrere Produkte und Lösungen von CGM auf KI-basierte Funktionen zurückgreifen, besteht ein erhebliches Potenzial für KI, den Healthcare-IT-Sektor in den kommenden Jahren zu prägen und zu verändern. Die neue KI-Technologie wird in relevante Bereiche und Prozesse integriert, von der Softwareentwicklung bis hin zu Support-Prozessen, einschließlich Kundendienstfunktionen und Verwaltungsaufgaben. Nach einem starken zweiten Quartal und ersten Halbjahr bestätigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2023, sagt Michael Rauch, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von CGM. Wir sehen in der Künstlichen Intelligenz ein erhebliches Potenzial, um unsere Kunden, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und alle im Gesundheitssektor tätigen Personen bei der Versorgung von Patienten noch besser zu unterstützen." Dynamisches Wachstum in allen Segmenten Die Umsatzerlöse im Bereich Ambulatory Information Systems stiegen im 2. Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4 % auf 127 Mio. EUR (Vorjahr: 123 Mio. EUR). Organisch stiegen die Erlöse um 2 %, vor allem aufgrund einer starken Entwicklung des US-Geschäfts. Die wiederkehrenden Umsätze machten 80 % des Segmentumsatzes aus, was einem Wachstum von 7 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Im Bereich Hospital Information Systems stieg der Umsatz im 2. Quartal um 9 % gegenüber dem Vorjahr auf 76 Mio. EUR. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 11 % und machten 68 % der Gesamterlöse aus. Die organische Wachstumsrate betrug 10 % und profitierte von einem hervorragenden Auftragseingang und von Initiativen wie dem Krankenhauszukunftsgesetz. Der Auftragseingang im Zusammenhang mit der deutschen Regierungsinitiative zur Modernisierung und Digitalisierung von Krankenhäusern lag zum Ende des ersten Halbjahres bei mehr als 130 Mio. EUR, gegenüber 90 Mio. EUR Ende 2022. Aufgrund der positiven Entwicklung erhöht CGM sein Umsatzziel im Zusammenhang mit dem KHZG erneut, und zwar auf 130 bis 140 Mio. EUR in den kommenden Jahren. Das Segment Consumer & Health Management Information Systems verzeichnete ein außergewöhnlich starkes zweites Quartal. Die Umsätze stiegen um 65 % auf 67 Mio. Euro (Vorjahr: 41 Mio. EUR), was einem organischen Wachstum von 59 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Dies ist vor allem auf das Konnektor-Software-Upgrade in der Telematikinfrastruktur zurückzuführen. Die wiederkehrenden Umsätze beliefen sich auf 26 Mio. EUR und machten 38 % der gesamten CHS-Umsätze aus (Vorjahr: 45 %). Ohne TI hat sich das organische Umsatzwachstum gegenüber den Vorquartalen ebenfalls beschleunigt und lag bei 5 %. Der Umsatz im Segment Pharmacy Information Systems stieg im 2. Quartal um 7 % gegenüber dem Vorjahr auf 34 Mio. EUR (Vorjahr: 32 Mio. EUR). Organisch wuchs der Umsatz um 5 %, was vor allem auf eine dynamische Geschäftsentwicklung in Italien zurückzuführen ist. Die wiederkehrenden Umsätze im Segment PCS stiegen um 10 %, was einem Anteil der wiederkehrenden Umsätze von 66 % entspricht. Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: TEUR Q2 2023 Q2 2022 Veränderung 01.01.-30.06.2023 01.01.-30.06.2022 Veränderung Umsatz 304.179 265.047 + 15 % 595.022 516.696 + 15 % Wiederkehrender Umsatz in % 66 % 68 % - 2 ppt 67 % 69 % - 2 ppt Organisches Wachstum in % 13 % 3 % + 10 ppt 12 % 4 % + 8 ppt EBITDA bereinigt 73.144 53.594 + 36 % 133.093 105.110 + 27 % EBITDA Marge bereinigt 24 % 20 % + 4 ppt 22 % 20 % + 2 ppt EPS bereinigt (EUR) - verwässert 0,62 0,40 + 55 % 1,07 0,82 + 30 % Free Cashflow 4.031 - 36.492 + 111 % 82.534 28.117 + 194 % Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien (000) 52.235 52.235 + 0 % Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist unter www.cgm.com/ir-publikationen abrufbar. Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von EUR 1,130 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 21 Ländern und Produkten in 60 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 9.200 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

10.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com