Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
30.01.2026 07:29:03
EQS-News: Consolidated profit (excluding Russia) above 1.4 billion euros
|
EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Key word(s): Preliminary Results
RBI: Preliminary Results 2025
Consolidated profit (excluding Russia) above 1.4 billion euros
The following tables refer to RBI excluding Russia and Belarus:
The data contained in this release is based on unaudited figures. The Annual Financial Report 2025 will be published on 2 March 2026.
Outlook 2026
The following guidance refers to RBI excluding Russia.
In the medium term, RBI aims to achieve a consolidated return on equity of at least 13% excluding Russia and excluding provisions and legal cost for foreign currency loans in Poland.
For further information please contact:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Vienna, Austria
ir@rbinternational.com
phone +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
30.01.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
