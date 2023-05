EQS-News: Corestate Capital Holding S.A.: Alternatives Restrukturierungskonzept vereinfacht kurzfristige Neukapitalisierung und signifikante Entschuldung Corporate Governance angepasst

EQS-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Personalie

Corestate Capital Holding S.A.: Alternatives Restrukturierungskonzept vereinfacht kurzfristige Neukapitalisierung und signifikante Entschuldung Corporate Governance angepasst



Corestate: Alternatives Restrukturierungskonzept vereinfacht kurzfristige Neukapitalisierung und signifikante Entschuldung Corporate Governance angepasst Dr. Nedim Cen wechselt vom Aufsichtsrat als CEO in den Vorstand

Erhöhung der Brückenfinanzierung auf 35m eröffnet weiteren finanziellen Spielraum

Breite Unterstützung durch wesentliche Anleihe- und Aktieninvestoren

Vorläufige Geschäftszahlen 2022 erwartungsgemäß mit deutlichem Umsatzrückgang und hohen Belastungen aus Einmaleffekten Luxemburg, 4. Mai 2023 Der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") hat mit breiter Unterstützung durch eine Gruppe großer Anleihegläubiger, weiterer Investoren und wesentlicher Aktionäre die Umsetzung eines alternativen Restrukturierungskonzepts (Alternativkonzept) verabschiedet. Damit können eine nachhaltige Entschuldung und Neukapitalisierung der Gruppe auch unabhängig vom Vorliegen geprüfter Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2022 kurzfristig durchgeführt werden. Trotz intensiver Bemühungen der Gesellschaft verzögert sich die Bestellung eines Abschlussprüfers weiter. Das Alternativkonzept sieht auf Ebene der Corporate Governance Anpassungen in der Gremienzusammensetzung vor, im Rahmen derer heute Dr. Nedim Cen von seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender in den Vorstand als CEO gewechselt ist. Angesichts der erzielten Fortschritte bei der Restrukturierung entfällt parallel im Vorstand die Interimsposition des Chief Restructuring Officer (CRO) Stephan Götschel unterstützt das Unternehmen weiter in beratender Funktion. Auf Ebene des Aufsichtsrats übernimmt Dr. Sven-Marian Berneburg dessen Vorsitz, als neues Mitglied des Gremiums wurde heute Dr. Carlos E. Mack per Kooptation bestellt. Im Zuge des Alternativkonzepts wurde zudem mit bestehenden und neuen Kapitalgebern eine Erhöhung der Brückenfinanzierung von 25m auf 35m vereinbart. Eine Bereitstellung erfolgt bis Mitte Mai 2023. Dies dient der Absicherung und Weiterentwicklung der allgemeinen Konzernliquidität und eröffnet zusätzlichen Spielraum bei der wertoptimierenden Veräußerung von bilanziellen Vermögenswerten. Gleichzeitig wird damit ein wesentlicher Baustein geschaffen, um eine der aufschiebenden Bedingungen der Gläubigerversammlung vom 14. April 2023 zu erfüllen, mit der die Fälligkeit der beiden ausstehenden Schuldverschreibungen zunächst bis zum 31. Juli 2023 beschlossen wurde. Daran anschließend sieht das Alternativkonzept, das im Juni 2023 auf einer weiteren Gläubigerversammlung verabschiedet werden soll, eine Reduzierung der Nominalbeträge der Schuldverschreibungen von insgesamt rund 500 Mio. auf rund 100 Mio. und eine Verlängerung der Laufzeiten bis 2026 vor. Die Brückenfinanzierung soll langfristig durch erstrangige Schuldverschreibungen (Neue Super Senior Schuldverschreibungen) in Höhe von EUR 37 Mio. mit einer Laufzeit bis 2026 abgelöst werden. Auf Ebene der Geschäftszahlen haben sich die im Rahmen der unterjährigen Berichterstattung im Jahr 2022 aufgezeigten Ergebnisbelastungen durch Umsatzrückgang und Einmaleffekte auch im vierten Quartal fortgesetzt. Der Konzern weist demnach auf ungeprüfter und vorläufiger Basis für das Gesamtjahr 2022 aggregierte Umsätze von rund 63 Mio., ein EBITDA von rund -161 Mio. und einen Jahresverlust von rund -715 Mio. aus. Dies bedingt ein negatives Eigenkapital zum Jahresende 2022 auf Ebene des Einzelabschlusses von rund -132 Mio. Vor diesem Hintergrund soll das Kapital der Gesellschaft im Rahmen des Alternativkonzepts durch einen Kapitalschnitt mit anschließender Kapitalerhöhung (coup daccordéon) im Juni 2023 auf einer außerordentlichen Hauptversammlung neustrukturiert werden. Dies ermöglicht in Verbindung mit der Reduzierung des Nominalbetrags aus den beiden Schuldverschreibungen um rund 400m zukünftig eine positive Eigenkapitalbasis im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Im Ergebnis werden im Zuge dieser konsequenten Rekapitalisierung die Bilanzstruktur und den Verschuldungsgrad der Gesellschaft wieder auf ein stabiles Fundament gestellt. Der Vorstand wird unabhängig davon mit Blick auf das negative Eigenkapital in Übereinstimmung mit entsprechendem Luxemburger Recht auch über die Fortführung der Gesellschaft einen Beschluss auf der nächsten Hauptversammlung fassen lassen. Neben der Zustimmung auf den jeweiligen Versammlungen, steht die Umsetzung des Alternativkonzepts auch unter dem Vorbehalt der Vorlage eines IDW S6-Sanierungsgutachtens, das bereits im Entwurf vorliegt. Kennzahlen 2022

(ungeprüfte, vorläufige Zahlen aus fortgeführten Unternehmensaktivitäten) 2022 2021 Gesamterlöse Mio. 62,5 227,4 EBITDA Mio. -161,2 24,5 Konzernergebnis Mio. -714,6 -200,1 Ergebnis je Aktie -20,86 -6,84 31.12.2022 31.12.2021 Eigenkapital (Konzern) Mio. -92,5 626,5 Eigenkapital (Einzelabschluss) Mio. -131,8 663,0 Liquide Mittel Mio. 55,9 65,1 Nettoverschuldung Mio. 541.3 526,5 Verwaltetes Vermögen (Assets under Management) Mrd. 17.2 27,4 Mitarbeiter (Vollzeitstellen) 408 811 Presse- und Investor Relations-Kontakt Dr. Kai Gregor Klinger

ir@corestate-capital.com

ir@corestate-capital.com Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen im Kerngeschäft von 17,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei Corestate von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit über 400 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, Frankfurt, München, Zürich, Paris und Madrid als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.

