EQS-News: Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 20. Juli 2026 Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026

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Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 20. Juli 2026 Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026



20.07.2026 / 13:05 CET/CEST

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Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 20. Juli 2026

Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026

Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) werden von der Gesellschaft zum 30.06.2026 und damit nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 wie folgt ausgewiesen:

Ergebnis nach Steuern: – TEUR 142 (Vorjahresperiode – TEUR 148)

Bilanzsumme: TEUR 3.984 (30.09.2025: TEUR 4.412)

Eigenkapitalquote: 24,0 % (30.09.2025: 24,9 %)



Die Q-Soft Verwaltungs AG weist zum 30.06.2026 einen Periodenverlust von TEUR 142 (Vorjahresperiode – TEUR 148). Zugeflossene Zins- und Dividendenerträge blieben nach neun Monaten wie in den Vorjahren nahezu undotiert.

Infolge der teilweisen Rückführung der Anleihe sowie leicht rückläufiger Verbindlichkeiten der Gesellschaft haben sich die zur Finanzierung des Assetportfolios aufzuwendenden Fremdkapitalzinsen von TEUR 114 auf nun TEUR 95 verringert.

Abschreibungen auf Finanzanlagen waren nicht vorzunehmen, da der Ertrags- bzw. Substanzwert der Wertpapiere im Anlagevermögen oberhalb des Kurswertes liegt und nicht dauerhaft wertgemindert ist.

Wie bereits mitgeteilt, erwartet die Q-Soft Verwaltungs AG im laufenden Geschäftsjahr keine nennenswerten Dividendenerträge aus ihrem Assetportfolio, daher wird die Entwicklung des Gesamtjahresergebnisses für das laufende Geschäftsjahr davon abhängig sein, inwieweit weitere Reserven auf das Beteiligungsportfolio realisiert werden.

Gechingen, 20. Juli 2026

Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand





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