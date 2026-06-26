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26.06.2026 08:28:33

EQS-News: Corporate News: SCHNIGGE Capital Markets SE: Hauptversammlung beschließt strategische Neuausrichtung

EQS-News: SCHNIGGE Capital Markets SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Corporate News: SCHNIGGE Capital Markets SE: Hauptversammlung beschließt strategische Neuausrichtung

26.06.2026 / 08:28 CET/CEST
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Corporate News

 

SCHNIGGE Capital Markets SE: Hauptversammlung beschließt strategische Neuausrichtung

Hamburg, 18. Juni 2026: Die SCHNIGGE Capital Markets SE, Hamburg (ISIN DE000A0EKK20, WKN A0EKK2) gibt bekannt, dass die Aktionäre auf der  ordentlichen Hauptversammlung am 18.06.2026 sämtliche Beschlussvorschläge des Verwaltungsrats mit der erforderlichen Mehrheit angenommen haben.

SCHNIGGE setzt auf digitale Assets: Zahlungsapplikation und Crypto Treasury

SCHNIGGE richtet sich konsequent auf die Zukunft der Kapitalmärkte aus. Neben den bisherigen Geschäftsbereichen umfasst der Unternehmensgegenstand künftig auch digitale Zahlungssysteme sowie den Aufbau, die Verwaltung und die strategische Steuerung eines eigenen Treasury-Portfolios, insbesondere unter Einbeziehung von Kryptowerten und sonstigen digitalen Vermögenswerten.

Neuaufstellung des Verwaltungsrats

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft haben die Verwaltungsratsmitglieder Dr. Rainer Mathias Ropohl, Till Fabian Gegner, Andreas Paul Uelhoff und Franziska Gätcke ihre Ämter mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beendigung der  Hauptversammlung am 18.06.2026 vorzeitig niedergelegt. Die Hauptversammlung beschloss zugleich eine Verkleinerung des Verwaltungsrats von fünf auf drei Mitglieder und wählte Meinhard Benn und Georg Brameshuber neu in den Verwaltungsrat. Mit ihnen gewinnt die Gesellschaft zwei ausgewiesene Experten im Bereich digitaler Assets und Kryptowerte, die die neue strategische Ausrichtung der SCHNIGGE Capital Markets SE maßgeblich mitgestalten werden.

Neue Kapitalstruktur schafft Handlungsspielraum

Die Hauptversammlung beschloss darüber hinaus die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026, das den Verwaltungsrat bis zum 17. Juni 2031 zur Ausgabe neuer Aktien im Umfang von bis zu EUR 2.856.474,00 ermächtigt. Gleichzeitig wurde eine vereinfachte Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1 beschlossen, die das Grundkapital zur Deckung von Verlusten auf EUR 1.142.589,00 reduziert.

 

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse wurden unter www.schnigge.de/de/investor-relations/hauptversammlung/ veröffentlicht.

 

Über die SCHNIGGE Capital Markets SE

Die SCHNIGGE Capital Markets SE ist ein unabhängiger Spezialist für Kapitalmarktdienstleistungen mit Sitz in Hamburg und über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Börse und Kapitalmarkt. Die Gesellschaft begleitet mittelständische Unternehmen von der Strukturierung bis zur Umsetzung maßgeschneiderter Finanzierungs- und Kapitalmarktlösungen. Mit der strategischen Erweiterung um ein eigenes Crypto-Treasury-Geschäft erschließt die Gesellschaft konsequent neue Wachstumsfelder im Bereich digitaler Assets.

Kontakt:

SCHNIGGE Capital Markets SE

info@schnigge.de

www.schnigge.de


26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCHNIGGE Capital Markets SE
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 5550298880
E-Mail: info@schnigge.de
Internet: www.schnigge.de
ISIN: DE000A0EKK20
WKN: A0EKK2
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Stuttgart
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