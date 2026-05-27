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27.05.2026 08:22:43

EQS-News: Corporate News: Stellungnahme der KTM AG zu Medienberichten über Enduro-Modelle

EQS-News: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Corporate News: Stellungnahme der KTM AG zu Medienberichten über Enduro-Modelle

27.05.2026 / 08:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Corporate News           

 

 

Stellungnahme der KTM AG zu Medienberichten über Enduro-Modelle

 

Mattighofen, 27. Mai 2026

Die KTM AG weist die in aktuellen Medienberichten erhobenen Vorwürfe, KTM würde illegale Motorräder in Verkehr bringen, entschieden zurück. Die KTM-Gruppe verkauft ihre Motorräder ausschließlich im Einklang mit den geltenden europäischen Vorschriften.

Die Berichterstattung beruht auf einem fundamentalen Missverständnis: Enduro-Modelle sind in ihrem Kern Sportgeräte, die jedoch im homologierten Auslieferungszustand auch auf öffentlichen Straßen gefahren werden dürfen. Diese duale Nutzbarkeit ist gewollt, notwendig und branchenüblich: Damit Enduro-Maschinen an offiziellen Wettbewerben teilnehmen können, müssen sie nach den Regularien des Motorrad-Weltverbands FIM zuvor in homologiertem Zustand ausgeliefert werden. Es handelt sich dabei weder um eine KTM- Besonderheit, noch um einen Vorgang der KTM gegenüber dem Wettbewerb einen unzulässigen Vorteil verschaffen würde. Sämtliche KTM-, Husqvarna- und GASGAS-gebrandeten Enduro-Modelle verlassen unser Werk ausschließlich in straßenzulassungsfähigem, homologiertem Zustand.

Auf Wunsch des Kunden können diese Maschinen nach dem Erwerb vom Fachhändler für den Wettbewerbs- und Geländeeinsatz konfiguriert werden. Käufer unserer Enduro-Maschinen werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Straßenzulassung mit dem Umbau für den Wettbewerb erlischt und das Fahrzeug nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden darf.

Die in Europa vertriebenen Enduro-Modelle entsprechen rund 3 % des weltweiten KTM-Absatzes.

Auch die in den Berichten thematisierten Emissionsfragen verdienen eine sachliche Einordnung: Motorräder verursachen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 0,3 % der CO2-Gesamtemissionen. Enduro-Wettbewerbsmodelle stellen davon nur einen geringen Bruchteil dar. Ihre Laufleistung liegt ein Vielfaches unter der von Straßenmotorrädern, da sie wenige Stunden im Jahr im Sport- und Trainingsbetrieb eingesetzt werden.

Für weitere Informationen

 

Corporate Communications

E-Mail: communications@ktm.com

Website: www.ktm.com

 


27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Österreich
Telefon: +43 (0) 7742-6000
Fax: +43 (0)7742-6000300
E-Mail: ir@bajajmobility.com
Internet: www.bajajmobility.com
ISIN: AT0000KTMI02
WKN: A2JKHY
Börsen: SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2333878

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2333878  27.05.2026 CET/CEST

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