CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
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13.04.2026 16:25:04
EQS-News: CPI Europe AG schließt den Verkauf von zwei Fachmarktzentren in Italien ab
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EQS-News: CPI Europe AG
/ Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien
CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich
FN 114425y HG Wien
UID: ATU 37681807
DVR 0607274
Pressemitteilung – Corporate News
Wien, 13. April 2026
CPI Europe AG („CPI Europe“ oder „das Unternehmen“) verkauft zwei Fachmarktzentren, STOP SHOP San Fior und STOP SHOP Terminal Nord Udine, und vollzieht damit ihren Rückzug aus dem italienischen Fachmarktzentrumsmarkt. Die Transaktion wurde als Folge des aktiven Portfoliomanagements unter günstigen Marktbedingungen durchgeführt.
STOP SHOP San Fior wurde 2017 bzw. 2019 entwickelt und ist ein Fachmarktzentrum, das Produkte zu attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnissen anbietet. Zu den Mietern zählen unter anderem C&A, Decathlon, MediaWorld und Burger King. Der 2008 eröffnete und 2022 erworbene STOP SHOP Terminal Nord Udine ist eines der größten Objekte im STOP SHOP-Portfolio und wird von Carrefour als Ankermieter genutzt. Die beiden STOP SHOPs bieten gemeinsam eine Bruttomietfläche von fast 60.000 m².
„Die Transaktion spiegelt unser aktives Portfoliomanagement wider und unterstützt unsere Kapitalstrategie. Der Erlös wird in erster Linie zur Schuldenreduzierung und zur Finanzierung von Investitionen in Kernmärkten verwendet, insbesondere für die Expansion von STOP SHOPs in Mittel- und Osteuropa“, sagte Pavel Mechura, Vorstandsmitglied der CPI Europe.
Das Unternehmen entwickelt derzeit vier Fachmarktzentren in Kroatien. Für den Zeitraum 2027–2028 sind weitere Projektentwicklungen in Serbien, Ungarn und Kroatien geplant.
Der Verkauf steht im Einklang mit der Strategie von CPI Europe, die Verschuldung zu reduzieren und gleichzeitig in wachstumsstärkere Chancen zu reinvestieren sowie das Portfolio zu modernisieren und dessen Nachhaltigkeit zu verbessern.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Simone Korbelius
communications@cpi-europe.com
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13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 1 88090
|E-Mail:
|Investor.Relations@cpi-europe.com
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|ISIN:
|AT0000A21KS2
|WKN:
|A2JN9W
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2307364
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2307364 13.04.2026 CET/CEST
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