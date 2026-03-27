CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
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27.03.2026 18:18:43
EQS-News: CPI Europe veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025
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EQS-News: CPI Europe AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich
FN 114425y HG Wien
UID: ATU 37681807
DVR 0607274
Pressemitteilung – Corporate News
Wien, 27. März 2026
CPI Europe setzte im Geschäftsjahr 2025 ihre Geschäftsentwicklung fort und erwirtschaftete einen Konzerngewinn von €513,5 Millionen. Das Neubewertungsergebnis belief sich auf €211,8 Millionen und ist von einer positiven Entwicklung des Marktumfelds in Form von Renditen- und Mietentwicklungen in der Assetklasse Einzelhandel geprägt.
Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) erhöhte sich auf €710,3 Millionen und das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) auf €599,8 Millionen. Die Mieterlöse lagen aufgrund von gezielten Immobilienverkäufen mit €562,5 Millionen unter dem Vorjahresniveau. Bereinigt um Neuakquisitionen, Fertigstellungen und Verkäufe zeigten die Like-for-like-Mieterlöse im Geschäftsjahr 2025 ein Plus von 1,7%. Das Finanzergebnis verbesserte sich auf minus €110,5 Millionen.
Optimiertes Immobilienportfolio
Ende 2025 umfasste das Immobilienportfolio der CPI Europe 357 Objekte mit einem Gesamtwert von €8.701,5 Millionen und einer vermietbaren Fläche von 3,8 Millionen m2. Der Vermietungsgrad lag bei 94,0%, die durchschnittliche nach Mieterlösen gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) bei 3,9 Jahren. Das Verkaufsvolumen belief sich 2025 auf insgesamt €736,6 Millionen.
Robuste Bilanz
Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich auf €32,31. Der Substanzwert EPRA-NTA je Aktie stieg per Ende 2025 auf €35,62 und spiegelt damit den im Geschäftsjahr 2025 erzielten Konzerngewinn wider.
Ausblick
Der Bericht der CPI Europe zum Geschäftsjahr 2025 ist auf der Website des Unternehmens unter cpi-europe.com ab dem 27. März 2026 abrufbar.
Ergebnisveröffentlichung zum Geschäftsjahr 2025 der S IMMO AG
Trotz der Verkäufe konnte aufgrund der Like-for-like-Entwicklung der Mieterlöse ein robustes operatives Ergebnis erzielt werden. Die Mieterlöse beliefen sich auf €227,3 Millionen. Das EBITDA stieg auf €284,7 Millionen. Das Konzernergebnis lag bei €229,3 Millionen, das Ergebnis je Aktie bei €3,25.
Für 2026 plant die Gesellschaft, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen und das Immobilienportfolio weiter im Einklang mit den langfristigen strategischen Zielen der CPI Property Group auszurichten.
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2025 auf der Unternehmenswebsite der S IMMO unter simmoag.at.
Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: cpi-europe.com
27.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 1 88090
|E-Mail:
|Investor.Relations@cpi-europe.com
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|ISIN:
|AT0000A21KS2
|WKN:
|A2JN9W
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2299550
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2299550 27.03.2026 CET/CEST
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