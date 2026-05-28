EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026

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CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026



28.05.2026 / 18:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CPI Europe AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien, Österreich

FN 114425y HG Wien

UID: ATU 37681807

DVR 0607274

Pressemitteilung – Corporate News



Wien, 28. Mai 2026





CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026

Immobilienportfolio im Wert von €8.771,0 Millionen

EBIT erhöhte sich auf €138,8 Millionen

Konzernergebnis stieg auf €105,5 Millionen

Mieterlöse lagen bei €145,2 Millionen

Liquide Mittel bei €328,6 Millionen

Eigenkapitalquote von 47,9% und konsolidierter Verschuldungsgrad verbesserte sich auf 42,3%

EPRA-NTA je Aktie erhöhte sich auf €36,30

KENNZAHLEN Q1 2026 Q1 2025 ? IN % Mieterlöse € Mio. 145,2 139,0 4,4 Ergebnis aus Asset Management € Mio. 124,2 116,5 6,6 Ergebnis aus selbst genutzten Hotelimmobilien € Mio. 0,4 (0,9) n. a. Ergebnis aus Immobilienverkäufen € Mio. 17,2 9,4 83,3 Ergebnis aus der Immobilienentwicklung € Mio. (0,2) (0,2) (13,4) Operatives Ergebnis € Mio. 121,9 105,7 15,3 Neubewertungen € Mio. 38,2 (14,3) n. a. Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) € Mio. 138,8 90,7 53,0 Finanzergebnis € Mio. (19,3) (28,9) 33,3 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) € Mio. 119,5 61,7 93,5 Konzernergebnis € Mio. 105,5 47,5 = +100,0

CPI Europe setzte ihre positive Entwicklung im 1. Quartal 2026 fort und erwirtschaftete einen Konzerngewinn von €105,5 Millionen. Infolge der strategischen Portfolioausrichtung im Jahr 2025 stiegen die Mieterlöse auf €145,2 Millionen. Dies war insbesondere auf den Ankauf des tschechischen Wohnimmobilienportfolios CPI BYTY im November 2025 sowie einen Anstieg der Like-for-like-Mieterlöse um 2,3% zurückzuführen.



Die gesamten Neubewertungen (Bestandsimmobilien, Immobilienentwicklungen und Immobilienverkäufe) beliefen sich auf €38,2 Millionen. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) erhöhte sich auf €138,8 Millionen und das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) auf €119,5 Millionen. Das Finanzergebnis verbesserte sich vor allem aufgrund positiver unbarer Bewertungen von Zinsderivaten und geringerer Finanzierungsvolumina auf minus €19,3 Millionen.



Hochwertiges Immobilienportfolio

CPI Europe optimierte das Immobilienportfolio konsequent weiter. Im 1. Quartal 2026 schloss CPI Europe strategische Immobilienverkäufe mit einem Gesamtwert von €33,7 Millionen ab.



Per 31. März 2026 umfasste das Immobilienportfolio der CPI Europe 357 Objekte mit einem Gesamtwert von €8.771,0 Millionen und einer vermietbaren Fläche von 3,8 Millionen m2. Der Vermietungsgrad lag bei 93,5% und die Bruttorendite bei 6,7%.



Robuste Bilanz

CPI Europe wies zum 31. März 2026 eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,9% sowie einem konsolidierten Verschuldungsgrad von 42,3% auf (31. Dezember 2025: 42,8%). Die liquiden Mittel beliefen sich auf €328,6 Millionen.



Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich auf €33,02. Der Substanzwert EPRA-NTA je Aktie stieg zum Quartalsstichtag auf €36,30 und spiegelt damit den Konzerngewinn im 1. Quartal 2026 wider.



Ausblick

CPI Europe wird sich 2026 primär auf die weitere Optimierung des Bestandsportfolios konzentrieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem neu erworbenen tschechischen Wohnimmobilienportfolio sowie der Erweiterung des Retail Park-Portfolios. Parallel dazu wird CPI Europe den Verkauf von Immobilien, die nicht in die Portfoliostrategie passen, fortsetzen. Akquisitionen, die die Fortsetzung des Unternehmenswachstums unterstützen, wird das Unternehmen unverändert opportunistisch nutzen.



Die Zwischenmitteilung der CPI Europe zum 31. März 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter cpi-europe.com abrufbar.



Ergebnismitteilung zum 31. März 2026 der S IMMO AG

Die S IMMO AG veröffentlichte am 27. Mai 2026 ihr Ergebnis für das 1. Quartal 2026. Das Immobilienportfolio umfasste zum Quartalsende 105 Objekte mit einem Buchwert von €3.207,5 Millionen, einem Vermietungsgrad von 91,1% und einer Gesamt-Mietrendite von 6,9%.



Die Gesamterlöse beliefen sich im 1. Quartal 2026 infolge der Immobilienverkäufe im Vorjahr auf €89,2 Millionen. Die Mieterlöse blieben mit €55,1 Millionen gegenüber dem Vergleichsquartal 2025 stabil. Das EBIT erhöhte sich insbesondere aufgrund positiver Immobilienbewertungen in Höhe von €2,9 Millionen sowie eines geringeren Verwaltungsaufwands auf €54,7 Millionen. Das Periodenergebnis lag bei €28,5 Millionen und reflektierte neben verbesserten operativen Ergebnissen vor allem unbare negative Effekte im Finanz- und Steuerergebnis.



Die Ergebnismitteilung der S IMMO zum 31. März 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter simmoag.at abrufbar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations and Corporate Communications



CPI Europe AG

Simone Korbelius

communications@cpi-europe.com

investor.relations@cpi-europe.com

S IMMO AG

Sylwia Milke

sylwia.milke@simmoag.at



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