CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
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27.11.2026 18:05:03
EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2026
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EQS-News: CPI Europe AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
CPI Europe AG
FN 114425y HG Wien
CPI Europe erzielte in den ersten drei Quartalen 2026 eine gute operative Performance und bestätigte damit die Wirksamkeit der im Jahr 2025 begonnenen strategischen Anpassung der Portfolioausrichtung. Die Mieterlöse stiegen auf €437,4 Millionen, was insbesondere auf den Ankauf des tschechischen Wohnimmobilienportfolios CPI BYTY im November 2025 sowie ein Like-for-like-Mietwachstum um 3,1% zurückzuführen ist. Das operative Ergebnis erhöhte sich auf €327,7 Millionen.
Die gesamten Neubewertungen (Bestandsimmobilien, Immobilienentwicklungen und Immobilienverkäufe) beliefen sich in den ersten neun Monaten 2026 auf €107,8 Millionen. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) konnte auf €411,6 Millionen gesteigert werden und das Finanzergebnis verbesserte sich vor allem aufgrund positiver Bewertungseffekte aus Zinsderivaten auf minus €84,7 Millionen. Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) stieg auf €327,0 Millionen und das Konzernergebnis auf €265,6 Millionen.
Per 30. September 2026 umfasste das Immobilienportfolio der CPI Europe 354 Objekte mit einem Gesamtwert von €8.607,0 Millionen und einer vermietbaren Fläche von 3,7 Millionen m2. Der Vermietungsgrad lag bei 93,4% und die Bruttorendite bei 6,9%.
Robuste Bilanz
Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich auf €34,19. Der Substanzwert EPRA-NTA je Aktie stieg zum Berichtsstichtag auf €38,56 und spiegelte damit den in den ersten drei Quartalen 2026 erzielten Konzerngewinn wider.
Die Zwischenmitteilung der CPI Europe zum 30. September 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter cpi-europe.com abrufbar.
Die Gesamterlöse beliefen sich infolge der Hotelverkäufe im Vorjahr auf €231,5 Millionen. Die Bruttomieterlöse blieben mit €165,7 Millionen nahezu stabil, die Nettoerlöse aus dem operativen Geschäft lagen bei €142,7 Millionen. Das zugrunde liegende Vermietungsgeschäft entwickelte sich weiterhin solide. Der Nettobewertungsgewinn verbesserte sich auf €8,4 Millionen. Das Periodenergebnis belief sich auf €80,2 Millionen und war insbesondere durch ein geringeres EBIT, ein negatives Nettofinanzergebnis sowie einen gestiegenen Steueraufwand geprägt.
Die Ergebnismitteilung der S IMMO zum 30. September 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter simmoag.at abrufbar.
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27.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 1 88090
|E-Mail:
|Investor.Relations@cpi-europe.com
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|ISIN:
|AT0000A21KS2
|WKN:
|A2JN9W
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|5299000DUMZ99SBBX121
|EQS News ID:
|2443608
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2443608 27.11.2026 CET/CEST
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27.11.26
|EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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27.11.26
|EQS-AFR: CPI Europe AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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27.11.26
|EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2026 (EQS Group)
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27.11.26
|EQS-News: CPI Europe announces unaudited financial results for the first three quarters of 2026 (EQS Group)
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|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|15.09.23
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|30.07.21
|CPI Europe kaufen
|Erste Group Bank
|11.06.21
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|14.09.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|18.07.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.22
|CPI Europe buy
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|14.09.22
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.07.20
|CPI Europe neutral
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Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,60
|-0,64%
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