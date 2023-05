EQS-News: creditshelf: Hohe Kreditnachfrage in Q1 2023

EQS-News: Creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

creditshelf: Hohe Kreditnachfrage in Q1 2023



12.05.2023 / 07:30 CET/CEST

creditshelf: Hohe Kreditnachfrage in Q1 2023 Angefragte Kredite erreichen in Q1 2023 knapp 0,5 Mrd. EUR (+15 %) und bieten Chancen für positive Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf

Volumen arrangierter Kredite und Umsatz aufgrund von Funding-Restriktionen unter Vorjahr

EBIT von minus 0,7 Mio. EUR (Q1 2022: plus 0,6 Mio. EUR) reflektiert außerdem leicht gestiegenen Personalaufwand und erhöhte Rechts- und Beratungskosten als Folge erhöhter Vertriebsaktivitäten auf der Investorenseite

Prognose für Geschäftsjahr 2023 bestätigt Frankfurt am Main, 12. Mai 2023 creditshelf, der größte digitale KMU-Finanzierer in Deutschland, veröffentlicht heute seine Zahlen für Q1 2023. Die Zahlen des 1. Quartals 2023 verdeutlichen die Chancen, die aus der aktuellen Marktsituation für creditshelf entstehen: Das angefragte Kreditvolumen stieg in den ersten drei Monaten 2023 um 15 % auf 490 Mio. EUR (Q1 2022: 425 Mio. EUR). Das mittelständische Geschäftsklima verbessert sich dem KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zufolge seit Jahresbeginn deutlich und die Erwartungen der Unternehmer sind auf dem höchsten Niveau seit Kriegsausbruch in der Ukraine. Wir bei creditshelf sehen das als Chance, mit unserem Produkt die Lücke in der KMU-Finanzierung zu füllen und zum Aufschwung beizutragen. Arrangiert wurden von creditshelf aufgrund der weiterhin beschränkten Refinanzierungsmittel Kredite in Höhe von 20,9 Mio. EUR (Q1 2022: 41,3 Mio. EUR). An einer Beseitigung dieser Restriktionen noch im 2. Quartal 2023 wird mit oberster Priorität gearbeitet. Der Vorstand geht daher weiterhin davon aus, dass das neue Funding-Vehikel in Kürze erstmalig in Anspruch genommen werden kann. Zwar reduzierten sich die Umsatzerlöse von creditshelf im Vergleich zum Q1 2022 um 36,5 %, der Trend zu verbesserten Margen, der sich bereits im Geschäftsjahr 2022 gezeigt hatte, hält jedoch weiter an. Die Gesamtumsatzmarge aus dem Verhältnis von Umsatzerlösen zu arrangiertem Kreditvolumen lag mit 5,4 % deutlich über dem Vorjahreszeitraum (4,0 %). Dies ist auf höhere Gebühren für Kreditnehmer, die creditshelf im Laufe des vergangenen Jahres eingeführt hat, zurückzuführen. Die Gesamtaufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum 1. Quartal 2022. Grund hierfür sind ein höherer Personalaufwand aufgrund eines gestiegenen Personalbestands von 68 festangestellten Mitarbeitern (Vorjahreszeitraum: 60 Festangestellte) sowie gestiegene Rechts- und Beratungsaufwendungen aufgrund der intensivierten Vertriebstätigkeiten auf der Investorenseite. Diese Aufwendungen bilden die Grundlage für einen dem geplanten Wachstum angemessenen Personalbestand und die Verbreiterung der Investorenbasis auf der creditshelf Plattform. Viele weitere Sachkostenpositionen wie z.B. Aufwendungen für Marketing und Werbung konnten hingegen reduziert werden. Bei leicht erhöhten, regulären Abschreibungen schloss creditshelf das 1. Quartal 2023 mit einem EBIT von minus 0,7 Mio. EUR (Q1 2022: plus 0,6 Mio. EUR) ab. An der im Geschäftsbericht 2022 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2023 hält der Vorstand fest. Unter Hinweis auf die im Geschäftsbericht detailliert ausgeführten Umstände rechnet er weiterhin mit einem Konzernumsatz von 8 bis 10 Mio. EUR. Ebenfalls auf Konzernebene erwartet der Vorstand ein EBIT im positiven Bereich von 0 bis 1 Mio. EUR. Der Break-Even auf Gesamtjahresebene dürfte damit 2023 erreicht werden. Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick In Mio. EUR Q1 2023 Q1 2022 Volumen angefragter Kredite 490 425 Volumen arrangierter Kredite 20,9 41,3 In TEUR Umsatzerlöse 1.503 2.366 Davon Kreditnehmergebühren 1.119 1.639 Davon Investoren-, Service- und Beratungsgebühren 384 727 Sonstige Erträge 217 203 Aktivierte Eigenleistungen 149 127 Personalaufwand -1.558 -1.216 Rechts- und Beratungsaufwendungen -358 -150 Aufwand für Werbung und Marketingmaßnahmen -68 -118 Fremdleistungen -55 -101 Übrige sonstige Betriebliche Aufwendungen -344 -412 EBITDA -514 700 Ordentliche Abschreibungen -199 -145 EBIT -713 555 Finanzergebnis -53 -41 Gesamtergebnis -766 515 Die vollständige Mitteilung für Q1 2023 steht ab heute auf der Investor Relations-Website ir.creditshelf.com zum Download zur Verfügung. Kommunikation & IR: creditshelf Aktiengesellschaft

Maximilian Franz

Leiter Kommunikation & Content

Mainzer Landstraße 33a

60329 Frankfurt

Tel.: +49 69 348 719 113

ir@creditshelf.com

www.creditshelf.com Über creditshelf creditshelf ist der digitale Unternehmensfinanzierer der nächsten Generation. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrung in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

12.05.2023 CET/CEST

