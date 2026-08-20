EQS-News: CTS EVENTIM mit zweistelligem Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2026

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CTS EVENTIM mit zweistelligem Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2026 (News mit Zusatzmaterial)



20.08.2026 / 17:45 CET/CEST

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Konzernumsatz steigt im ersten Halbjahr um 16,9 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, Adjusted EBITDA wächst um 12,4 Prozent auf 225,4 Millionen Euro.

Ticketing mit zweistelligem Umsatzwachstum und weiterhin hoher Ertragskraft.

Live Entertainment steigert Adjusted EBITDA um 57,1 Prozent – starkes internationales Veranstaltungsportfolio treibt Wachstum.

Das Ergebnis je Aktie erhöht sich im ersten Halbjahr um 34,2 Prozent auf 1,25 Euro.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „In einem wirtschaftlich und geopolitisch anspruchsvollen Umfeld wächst CTS EVENTIM konstant profitabel. Unsere starke Position in Europa und unsere wachsende globale Präsenz unterstreichen die ungebrochene Stärke unseres Geschäftsmodells. Sie ist die Basis, um unseren nachhaltigen Wachstumskurs auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.“

München, 20.08.2026 – CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing und Live Entertainment Konzern und weltweite Nummer zwei, hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt und bei Umsatz und Ergebnis erneut zugelegt.

Konzern

Im 1. Halbjahr 2026 wuchs der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,9 Prozent auf 1,513 Milliarden Euro. Das Adjusted EBITDA stieg um 12,4 Prozent auf 225,4 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge lag bei 14,9 Prozent.

Das EBIT legte mit einem Plus von 15,3 Prozent auf 174,6 Millionen Euro stärker zu als das Adjusted EBITDA. Ein deutlich verbessertes Finanzergebnis, insbesondere infolge positiver Wechselkurseffekte, trug zusätzlich zum Ergebniswachstum bei. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 34,2 Prozent auf 1,25 Euro.

Im 2. Quartal stieg der Konzernumsatz gegenüber der Vorjahresperiode um 13,0 Prozent auf 899,3 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA wuchs um 6,2 Prozent auf 106,4 Millionen Euro bei einer Adjusted EBITDA-Marge von 11,8 Prozent. Das EBIT stieg um 6,8 Prozent auf 80,4 Millionen Euro.

Ticketing

Bezogen auf das 1. Halbjahr 2026 stieg der Umsatz im Segment Ticketing verglichen mit dem Vorjahr um 13,9 Prozent auf 473,3 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA wuchs um 3,4 Prozent auf 172,5 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge lag bei 36,4 Prozent.

Die Entwicklung der Adjusted EBITDA-Marge reflektiert temporäre Effekte, darunter ein vorübergehend veränderter Mix der Ticketing-Geschäftsfelder sowie Belastungen aus dem Operational Excellence Programm.

Der Umsatz des 2. Quartals 2026 stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25,8 Prozent auf 254,3 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA wuchs in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,8 Prozent auf 82,6 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge betrug 32,5 Prozent.

Live Entertainment

Verglichen mit der Vorjahresperiode wuchs der Umsatz des Segments Live Entertainment in den ersten sechs Monaten 2026 um 18,6 Prozent auf 1,061 Milliarden Euro. Das Adjusted EBITDA legte um 57,1 Prozent auf 52,9 Millionen Euro zu, wodurch die Adjusted EBITDA-Marge auf 5,0 Prozent stieg.

Getragen wurde die positive Entwicklung von einem starken Portfolio an Tourneen, Konzerten und Festivals insbesondere in Deutschland, Italien und den USA. Auch der Venue-Betrieb leistete einen wesentlichen Ergebnisbeitrag.

Im 2. Quartal 2026 stieg der Umsatz im Segment Live Entertainment um 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 657,0 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA wuchs um 7,7 Prozent auf 23,8 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge lag bei 3,6 Prozent.

Zu den Höhepunkten des Quartals zählten unter anderem die ausverkauften Festivals Rock am Ring und Rock im Park sowie die erfolgreiche Jubiläumsausgabe des Hurricane Festivals. Insgesamt unterstrich die starke Nachfrage nach den großen Festivalformaten von EVENTIM LIVE erneut die Attraktivität und wirtschaftliche Stärke des internationalen Veranstaltungsportfolios.

Ausblick

Der Vorstand hält an der für das Geschäftsjahr 2026 abgegebenen Prognose fest und ist optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr.



ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2025“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2025 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro.



CORPORATE COMMUNICATIONS

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de

