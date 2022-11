EQS-News: CTS EVENTIM: Nach starkem 3. Quartal 2022 neuer Jahresrekord erwartet

EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

CTS EVENTIM: Nach starkem 3. Quartal 2022 neuer Jahresrekord erwartet



17.11.2022 / 07:30 CET/CEST

Pressemitteilung



CTS EVENTIM: Nach starkem 3. Quartal 2022 neuer Jahresrekord erwartet Der Konzernumsatz im 3. Quartal 2022 übertrifft die Vergleichsperiode 2019 mit 694 Mio. Euro um 84 Prozent, das normalisierte EBITDA steigt im 3. Quartal auf 139 Mio. Euro

In den ersten neun Monaten 2022 übertrifft der Konzernumsatz die Vergleichsperiode 2019 mit 1.429 Mio. Euro um 33 Prozent, das normalisierte EBITDA steigt um 51 Prozent auf 268 Mio. Euro

Prognose: Konzernumsatz von mindestens 1,7 Mrd. Euro, normalisiertes EBITDA von mindestens 330 Mio. Euro in 2022 erwartet

CEO Klaus-Peter Schulenberg: Herausragende Resultate belegen die mit dem Neustart des Live Entertainments weiter gestärkte Position von CTS EVENTIM München, 17. November 2022. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, erwartet nach dem starken Comeback des Live Entertainments 2022 einen neuen Rekord für das Gesamtjahr. Wie bereits im 2. Quartal 2022 übertraf das Unternehmen nach Aufhebung der Corona-Auflagen auch im dritten Jahresviertel Umsatz und Ergebnis der Vergleichsperiode 2019, dem letzten Jahr vor Ausbruch der Pandemie. Auf Basis der ersten neun Monate erwartet die Geschäftsleitung trotz eines coronabedingt noch sehr schwachen 1. Quartals 2022 nach zwei darauffolgenden guten Quartalen und der prognostizierten Entwicklung von Oktober bis Dezember des laufenden Jahres nun einen Konzernumsatz von mindestens 1,7 Mrd. Euro sowie ein normalisiertes EBITDA von mindestens 330 Mio. Euro eine ebenfalls deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorkrisenjahr und bisherigen Rekordjahr 2019. Diese herausragenden Resultate belegen, dass wir uns dank strategischer Initiativen mit dem Neustart des Live Entertainments nach der Pandemie weiter gestärkt positioniert haben, sagte der CEO von CTS EVENTIM, Klaus-Peter Schulenberg, bei Vorlage der Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2022. Auch angesichts neuer Unsicherheiten durch eine hohe Inflation und geopolitische Faktoren werden wir an diesem bewährten Kurs festhalten, um unser Wachstum, auch international, weiter profitabel voranzutreiben. Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2022 auf 1.429 Mio. Euro nach 180 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und übertraf damit den Wert im Neun-Monatszeitraum 2019 (1.075 Mio. Euro). Noch deutlicher ist die Entwicklung im 3. Quartal: Dort legte der Umsatz von 115 Mio. Euro 2021 auf 694 Mio. Euro im laufenden Geschäftsjahr zu, während der 3. Quartalsumsatz 2019 noch 378 Mio. Euro betragen hatte. Das normalisierte Konzern-EBITDA betrug 2022 in den ersten neun Monaten 268 Mio. Euro, nach 105 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und 177 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2019. Im 3. Quartal 2022 lag es bei 139 Mio. Euro, nach 26 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres und 65 Mio. Euro 2019. Im Segment Ticketing legte der Umsatz in den ersten neun Monaten 2022 auf 339 Mio. Euro zu (VJ: 111 Mio. Euro) und übertraf damit das Niveau von 2019. Im 3. Quartal erreichten die Umsatzerlöse 137 Mio. Euro (VJ: 61 Mio. Euro), deutlich mehr als im letzten Jahr vor der Pandemie. Das normalisierte EBITDA betrug in den ersten neun Monaten 163 Mio. Euro, (VJ: 91 Mio. Euro), ebenfalls mehr als in 2019. Im 3. Quartal 2022 lag die Kennzahl bei 74 Mio. Euro (VJ: 27 Mio. Euro), ein deutliches Plus gegenüber 2019. Im Segment Live Entertainment verbesserte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 2022 auf 1.105 Mio. Euro (VJ: 74 Mio. Euro) und lag damit klar über 2019. Im 3. Quartal kletterten die Erlöse auf 563 Mio. Euro (VJ: 56 Mio. Euro), ein signifikantes Plus gegenüber dem Wert vor drei Jahren. Das normalisierte EBITDA betrug in den ersten neun Monaten 105 Mio. Euro (VJ: 14 Mio. Euro), ein deutliches Plus gegenüber 2019. Im 3. Quartal 2022 lag es bei 64 Mio. Euro (VJ: -1 Mio. Euro) und damit rund dreimal so hoch wie im letzten Jahr vor der Pandemie. Die verkaufte Online-Ticketmenge von 17,2 Mio. Tickets im 3. Quartal 2022 sowie 45,1 Mio. Tickets für die ersten neun Monate 2022 waren wie bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 deutlich über dem Niveau von 2019, besonders hervorzuheben ist die gute Entwicklung in den Kernmärkten von CTS Eventim. Die Konzern-Quartalsmitteilung zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2022 steht mit der Veröffentichung dieser Pressemitteilung im Internet auf corporate.eventim.de zur Verfügung. Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside oder Lucca Summer. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund von Verboten und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2021 in mehr als 20 Ländern einen Umsatz von 407,8 Mio. Euro. 2019, im Jahr vor Ausbruch der Pandemie, betrug der Umsatz mehr als 1,4 Mrd. Euro. Head of Corporate Communications:

Carmen Fesenbeck

Tel.: +49.40.380788.7299

carmen.fesenbeck@eventim.de Investor Relations:

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

Tel.: +49.421.3666.270

marco.haeckermann@eventim.de

