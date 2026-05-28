EQS-News: CTS EVENTIM setzt Wachstum im 1. Quartal 2026 fort

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CTS EVENTIM setzt Wachstum im 1. Quartal 2026 fort (News mit Zusatzmaterial)



28.05.2026 / 17:45 CET/CEST

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Der Konzernumsatz steigt im Vergleich zum Vorjahresquartal um 23,0 Prozent, das Adjusted Konzern-EBITDA um 18,5 Prozent.

Im Segment Live Entertainment steigt das Adjusted EBITDA im 1. Quartal 2026 um 151,1 Prozent.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „CTS EVENTIM ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und setzt seinen profitablen Wachstumskurs fort. Das Segment Live Entertainment entwickelte sich im ersten Quartal besonders dynamisch. Unsere internationale Aufstellung und die enge Zusammenarbeit mit Veranstaltern, Künstlern und Partnern bilden weiterhin eine starke Grundlage für die nachhaltige Entwicklung unseres Geschäfts.“

München, 28.05.2026 – CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing und Live Entertainment Konzern und weltweite Nummer zwei, ist mit weiterem Umsatz- und Ergebniswachstum in das Geschäftsjahr 2026 gestartet.

Das Segment Ticketing entwickelte sich trotz einer starken Vergleichsbasis im ersten Quartal 2026 weiter positiv. Im Segment Live Entertainment führten erfolgreiche Tourneen und Veranstaltungen zu einem deutlichen Anstieg des Adjusted EBITDA. Positive Beiträge lieferten zudem die Venue-Aktivitäten: Im neuen Unipol Dome in Mailand fanden im ersten Quartal die Eishockeyturniere der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 statt – mit 53 Spielen vor insgesamt mehr als 400.000 Fans.

Konzern

In den ersten drei Monaten 2026 wuchs der Konzernumsatz um 23,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 613,5 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA stieg um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge lag nahezu unverändert bei 19,4 Prozent.

Ticketing

Im Segment Ticketing stieg der Umsatz des ersten Quartals 2026 verglichen mit der Vorjahresperiode um 2,5 Prozent auf 219,0 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA wuchs in den Monaten Januar bis März gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,2 Prozent auf 89,8 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge lag mit 41,0 Prozent in etwa auf dem Niveau des Vergleichszeitraums. Die Veränderungen der Partnerschaft mit Stage Entertainment beeinflussten erwartungsgemäß die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahreszeitraum. Der um diesen Effekt bereinigte Ticketing-Umsatz ist solide um gut 6 Prozent gewachsen. Der Vertrag mit Stage Entertainment wurde – wie im April 2026 berichtet – als Retail-Partnerschaft langfristig verlängert.

Live Entertainment

In den ersten drei Monaten legt der Umsatz auch im Segment Live Entertainment im Vergleich zum Vorjahr um 38,3 Prozent auf 403,6 Millionen Euro zu. Das Adjusted EBITDA lag im ersten Quartal 2026 mit 29,1 Millionen Euro 151,1 Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2025, wodurch die Adjusted EBITDA-Marge auf 7,2 Prozent stieg.

Zum Wachstum im Segment Live Entertainment trugen insbesondere Tourneen und Veranstaltungen in mehreren Märkten bei, darunter erfolgreiche US-Tourneen sowie stark nachgefragte Veranstaltungen in Deutschland.



Nach dem ersten Quartal sieht der Vorstand den Konzern und die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr.



ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2025“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2025 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro.

CORPORATE COMMUNICATIONS

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de

