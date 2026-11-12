CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
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12.11.2026 17:45:03
EQS-News: CTS EVENTIM wächst in den ersten neun Monaten 2026 weiter profitabel
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EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
München, 12.11.2026 – CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing und Live Entertainment Konzern und weltweite Nummer zwei, hat seinen profitablen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2026 fortgesetzt.
Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,1 Prozent auf 2,322 Milliarden Euro. Das Adjusted EBITDA wuchs um 6,3 Prozent auf 359,1 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge lag bei 15,5 Prozent.
Im dritten Quartal lag der Konzernumsatz mit 809,1 Millionen Euro um 5,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Adjusted EBITDA erreichte 133,8 Millionen Euro, ein Rückgang um 2,6 Prozent. Die Adjusted EBITDA-Marge betrug 16,5 Prozent.
Ticketing
Verglichen mit dem Vorjahr wuchs der Umsatz des Segments Ticketing in den ersten neun Monaten 2026 um 13,1 Prozent auf 708,7 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA stieg um 3,0 Prozent auf 265,5 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge lag bei 37,5 Prozent. Wesentliche Wachstumstreiber waren ein veränderter Preismix und der Anstieg der Retail Ticketmenge von 121,3 Millionen Tickets auf 123,2 Millionen Tickets. Die Ergebnisentwicklung wurde weiterhin durch Aufwendungen im Rahmen des Operational Excellence Programms beeinflusst.
Der Umsatz des 3. Quartals 2026 wuchs gegenüber der Vorjahresperiode um 11,5 Prozent auf 235,4 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA stieg in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,2 Prozent auf 93,0 Millionen Euro. Die Adjusted EBITDA-Marge betrug 39,5 Prozent. Auf vergleichbarer Basis entspricht dies einem Umsatz- bzw. Adjusted EBITDA-Wachstum im jeweils mittleren einstelligen Prozentbereich.
Live Entertainment
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz des Segments Live Entertainment im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent auf 1,646 Milliarden Euro. Das Adjusted EBITDA legte um 17,0 Prozent auf 93,7 Millionen Euro zu, wodurch die Adjusted EBITDA-Marge auf 5,7 Prozent wuchs. Der Umsatzanstieg resultierte im Wesentlichen aus publikums- und umsatzstarken Veranstaltungen und Festivals sowie der Erweiterung des Konsolidierungskreises.
Gegenüber dem Vorjahr sank der Umsatz des Segments Live Entertainment im 3. Quartal 2026 um 11,7 Prozent auf 585,6 Millionen Euro. Das Adjusted EBITDA lag mit 40,8 Millionen Euro 12,0 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum 2025. Die Adjusted EBITDA-Marge lag bei 7,0 Prozent. Die Quartalsentwicklung spiegelt insbesondere die zeitliche Verteilung großer Tourneen und Veranstaltungen wider. Zudem war das Vorjahresquartal von einer besonders umsatzstarken internationalen Tournee geprägt.
Ausblick
Der Vorstand hält an der für das Geschäftsjahr 2026 abgegebenen Prognose fest und ist optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr.
CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2025“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2025 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro.
CORPORATE COMMUNICATIONS
Christian Colmorgen
INVESTOR RELATIONS
investor-relations@eventim.de
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: KENNZAHLEN Q3-9M 2026
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
|Rablstr. 26
|81669 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 3666 0
|Fax:
|+49 421 3666 290
|E-Mail:
|info@eventim.de
|Internet:
|www.eventim.de
|ISIN:
|DE0005470306
|WKN:
|547030
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900FDHSN08UBJII80
|EQS News ID:
|2434018
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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