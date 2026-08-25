CubeDoc Aktie

CubeDoc für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DXGY / ISIN: DE000A3DXGY5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.08.2026 12:41:43

EQS-News: CubeDoc SE: Ankeraktionäre vereinbaren 24-monatige Lock-up-Frist

EQS-News: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Sonstiges
CubeDoc SE: Ankeraktionäre vereinbaren 24-monatige Lock-up-Frist

25.08.2026 / 12:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CubeDoc SE: Ankeraktionäre vereinbaren 24-monatige Lock-up-Frist

Köln, 25. August 2026 – Wichtige Ankeraktionäre der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) haben sich heute zu einer Lock-up-Vereinbarung für den ganz überwiegenden Teil ihrer Aktien verpflichtet. Zu den Unterzeichnern gehören u. a. die Gründer und auch aktuelle Organmitglieder des Unternehmens.

Die Lock-up-Periode beläuft sich auf 24 Monate, die Vereinbarung umfasst rd. 85 Prozent des aktuellen Grundkapitals. Die Verpflichtung ist Teil der Kapitalmarktstrategie von CubeDoc. Die kurzfristige Zielgröße für den Streubesitz liegt bei 10-15 Prozent des Grundkapitals. CubeDoc geht davon aus, diese Größenordnung in den kommenden Monaten durch strategische außerbörsliche Transaktionen zu erreichen.

Hubertus Seidler, CEO der CubeDoc SE: „Wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis unserer Ankeraktionäre. Auch die überdurchschnittliche Länge der Lock-up-Periode zeigt das langfristige Commitment unserer Ankeraktionäre zu CubeDoc und seinem Geschäftsmodell. Die Verpflichtung fällt in eine Phase, in der wir unsere digitale medizinische Infrastruktur sukzessive am Markt etabliert haben und durch strategische Partnerschaften wachsen. Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit von CubeDoc auch am Kapitalmarkt künftig deutlich zu erhöhen.“


Presse und Investor Relations CubeDoc SE

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
E-Mail: CubeDoc@edicto.de

 


25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CubeDoc SE
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln
Deutschland
E-Mail: info@cubedoc.ai
ISIN: DE000A3DXGY5
WKN: A3DXGY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 894500DW97DL3SMWDW73
EQS News ID: 2388372

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388372  25.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CubeDoc

mehr Nachrichten

Analysen zu CubeDoc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CubeDoc 1,20 0,00% CubeDoc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX vor Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handel auf grünem Terrain beginnen. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen