CubeDoc Aktie
WKN DE: A3DXGY / ISIN: DE000A3DXGY5
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30.10.2026 09:22:43
EQS-News: CubeDoc SE erhöht Streubesitz auf gut 10 Prozent
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EQS-News: CubeDoc SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
CubeDoc SE erhöht Streubesitz auf gut 10 Prozent
Köln, 30. Oktober 2026 – Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat in Übereinstimmung mit ihrer Kapitalmarktstrategie den Streubesitz (Freefloat) auf nunmehr 10,3 Prozent erhöht. Im Rahmen eines Private Placements wurden insgesamt rd. 2,0 Mio. Aktien aus dem Besitz von Altaktionären und damit 1,8 Prozent des Grundkapitals durch institutionelle Investoren aus dem europäischen Ausland erworben. Mit dem gestiegenen Freefloat will CubeDoc die Liquidität der Aktie im Börsenhandel verbessern und so deren Attraktivität für Investoren weiter steigern. Für rund 85 Prozent des aktuellen Grundkapitals besteht eine Lock-up-Vereinbarung der Altaktionäre, deren Restlaufzeit noch mehr als 21 Monate beträgt.
Hubertus Seidler, CEO von CubeDoc: „Wir möchten auch am Kapitalmarkt erfolgreich sein, ein erhöhter Streubesitz und eine steigende Liquidität unsere Aktie sind dafür wichtige Bausteine. Gleichzeitig drückt sich das hohe Commitment unserer Ankeraktionäre durch die umfangreiche Lock-up Vereinbarung aus. Unsere zunehmende Öffnung Richtung Kapitalmarkt korrespondiert mit zunehmender Akzeptanz unserer digitalen medizinischen Infrastruktur bei Pflege- und Seniorenheimen, aber auch bei Apotheken und im Einzelhandelsumfeld.“
Kontakt:
30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cubedoc.ai
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
|WKN:
|A3DXGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|894500DW97DL3SMWDW73
|EQS News ID:
|2425520
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2425520 30.10.2026 CET/CEST
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