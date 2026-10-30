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30.10.2026 09:22:43

EQS-News: CubeDoc SE erhöht Streubesitz auf gut 10 Prozent

EQS-News: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Sonstiges
CubeDoc SE erhöht Streubesitz auf gut 10 Prozent

30.10.2026 / 09:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

CubeDoc SE erhöht Streubesitz auf gut 10 Prozent

  • Umplatzierung an institutionelle Investoren im Rahmen eines Private Placements
  • Erhöhter Streubesitz unterstützt zunehmende Liquidität der Aktie und ist Teil der forcierten Kapitalmarktstrategie
  • Lock-up-Vereinbarung der Altaktionäre für rd. 85 Prozent des Grundkapitals

Köln, 30. Oktober 2026 – Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat in Übereinstimmung mit ihrer Kapitalmarktstrategie den Streubesitz (Freefloat) auf nunmehr 10,3 Prozent erhöht. Im Rahmen eines Private Placements wurden insgesamt rd. 2,0 Mio. Aktien aus dem Besitz von Altaktionären und damit 1,8 Prozent des Grundkapitals durch institutionelle Investoren aus dem europäischen Ausland erworben. Mit dem gestiegenen Freefloat will CubeDoc die Liquidität der Aktie im Börsenhandel verbessern und so deren Attraktivität für Investoren weiter steigern. Für rund 85 Prozent des aktuellen Grundkapitals besteht eine Lock-up-Vereinbarung der Altaktionäre, deren Restlaufzeit noch mehr als 21 Monate beträgt.

Hubertus Seidler, CEO von CubeDoc: „Wir möchten auch am Kapitalmarkt erfolgreich sein, ein erhöhter Streubesitz und eine steigende Liquidität unsere Aktie sind dafür wichtige Bausteine. Gleichzeitig drückt sich das hohe Commitment unserer Ankeraktionäre durch die umfangreiche Lock-up Vereinbarung aus. Unsere zunehmende Öffnung Richtung Kapitalmarkt korrespondiert mit zunehmender Akzeptanz unserer digitalen medizinischen Infrastruktur bei Pflege- und Seniorenheimen, aber auch bei Apotheken und im Einzelhandelsumfeld.“  

Kontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
E-Mail: CubeDoc@edicto.de

 

 


30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CubeDoc SE
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln
Deutschland
E-Mail: info@cubedoc.ai
ISIN: DE000A3DXGY5
WKN: A3DXGY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 894500DW97DL3SMWDW73
EQS News ID: 2425520

 
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2425520  30.10.2026 CET/CEST

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