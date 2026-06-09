CubeDoc Aktie

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WKN DE: A3DXGY / ISIN: DE000A3DXGY5

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09.06.2026 17:50:43

EQS-News: CubeDoc SE: Fynn Niklas Gronewald scheidet planmäßig aus dem Unternehmen aus

EQS-News: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Personalie
CubeDoc SE: Fynn Niklas Gronewald scheidet planmäßig aus dem Unternehmen aus

09.06.2026 / 17:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CubeDoc SE: Fynn Niklas Gronewald scheidet planmäßig aus dem Unternehmen aus

Köln, 9. Juni 2026 – Fynn Niklas Gronewald hat heute plangemäß sein Amt als geschäftsführender Direktor der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) niedergelegt. Der Verwaltungsrat dankt Gronewald für seine Aufbauarbeit in der Frühphase des Unternehmens. Alleiniger geschäftsführender Direktor des Unternehmens ist nunmehr der erfahrene Unternehmer aus dem Gesundheits- und Pflegebereich Hubertus Seidler, der als CEO fungiert. Die CubeDoc SE geht davon aus, dass die beschlossene Umstellung des Leitungssystems der Gesellschaft auf ein dualistisches System (vgl. Ad hoc-Mitteilung vom 8.4.2026) im Laufe der kommenden Wochen formal umgesetzt ist. Es ist vorgesehen, dass Hubertus Seidler dann als Vorstand und CEO die Geschäfte der CubeDoc SE führt.

Kontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
E-Mail: CubeDoc@edicto.de

 

 


09.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CubeDoc SE
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln
Deutschland
E-Mail: info@cubedoc.ai
ISIN: DE000A3DXGY5
WKN: A3DXGY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2342664

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2342664  09.06.2026 CET/CEST

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