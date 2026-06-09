CubeDoc Aktie
WKN DE: A3DXGY / ISIN: DE000A3DXGY5
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09.06.2026 17:50:43
EQS-News: CubeDoc SE: Fynn Niklas Gronewald scheidet planmäßig aus dem Unternehmen aus
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EQS-News: CubeDoc SE
/ Schlagwort(e): Personalie
CubeDoc SE: Fynn Niklas Gronewald scheidet planmäßig aus dem Unternehmen aus
Köln, 9. Juni 2026 – Fynn Niklas Gronewald hat heute plangemäß sein Amt als geschäftsführender Direktor der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) niedergelegt. Der Verwaltungsrat dankt Gronewald für seine Aufbauarbeit in der Frühphase des Unternehmens. Alleiniger geschäftsführender Direktor des Unternehmens ist nunmehr der erfahrene Unternehmer aus dem Gesundheits- und Pflegebereich Hubertus Seidler, der als CEO fungiert. Die CubeDoc SE geht davon aus, dass die beschlossene Umstellung des Leitungssystems der Gesellschaft auf ein dualistisches System (vgl. Ad hoc-Mitteilung vom 8.4.2026) im Laufe der kommenden Wochen formal umgesetzt ist. Es ist vorgesehen, dass Hubertus Seidler dann als Vorstand und CEO die Geschäfte der CubeDoc SE führt.
Kontakt:
09.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cubedoc.ai
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
|WKN:
|A3DXGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2342664
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2342664 09.06.2026 CET/CEST
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