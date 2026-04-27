EQS-News: CubeDoc vollzieht Markteintritt und positioniert sich als Anbieter digitaler medizinischer Infrastruktur im Wachstumsmarkt Telehealth

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CubeDoc vollzieht Markteintritt und positioniert sich als Anbieter digitaler medizinischer Infrastruktur im Wachstumsmarkt Telehealth



27.04.2026 / 10:40 CET/CEST

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CubeDoc vollzieht Markteintritt und positioniert sich als Anbieter digitaler medizinischer Infrastruktur im Wachstumsmarkt Telehealth

Aufbau einer digitalen medizinischen Infrastruktur mit dem CubeDoc-Gesundheitswürfel für Pflegeeinrichtungen, Apotheken und Einzelhandel

Umfassende Abnahmeverträge sichern marktführende Position und nahezu zweistelligen Mio.-Euro-Umsatz bereits im Startjahr 2026 / Break even 2027 geplant

Markt für Telehealth soll bis 2034 auf 1.273 Mrd. US-Dollar steigen (CAGR: 24,6 %)

CubeDoc bietet einzigartige Kombination von persönlicher ärztlicher Beratung per Telemedizin und AI-unterstützter medizintechnischer Diagnostik

CubeDoc SE mit klarer Wachstumsstrategie durch dynamischen Ausbau der Standorte, Erweiterung des Angebots und internationale Expansion

Köln, 27.4.2026 – Die CubeDoc SE (Börse Düsseldorf; ISIN: DE000A3DXGY5) startet mit der Inbetriebnahme des ersten CubeDoc-Gesundheitswürfels durch das Parkwohnstift in Bad Kissingen. Damit ist heute der Roll-out einer neuen Generation digitaler medizinischer Infrastruktur in Deutschland erfolgt. Die Infrastruktur von CubeDoc ermöglicht die Kombination telemedizinischer ärztlicher Beratung mit modernster AI-unterstützter Diagnostik. Ziel ist es, die medizinische Versorgung somit effizienter, zugänglicher und standortunabhängiger zu gestalten. Grundlage des Angebots ist der kompakte CubeDoc-Gesundheitswürfel mit einer Fläche von lediglich 1,5 x 1,5 Metern in der Basisversion. In ihm erhalten Patienten ärztliche Beratung per Telemedizin, in Verbindung mit diagnostischen Leistungen mittels modernster medizintechnischer Geräte wie Herz-Kreislauf-Checks, Lungenfunktionstests oder Basis-Laboranalysen. Alle im CubeDoc erfassten Vitaldaten und Laborwerte des Patienten werden dem jeweiligen Arzt in Echtzeit digital übermittelt und stehen für die Analyse, Diagnose und Behandlung sofort zur Verfügung. Die gesamte Prozesskette – von der Anamnese bis zur Dokumentation – wird durch AI-basierte Systeme unterstützt. CubeDoc bildet so eine hochdigitalisierte „Mini-Praxis“, die u. a. in Apotheken, Pflegeeinrichtungen, im Einzelhandel oder anderen hochfrequentierten Standorten installiert werden kann.

Marktführerschaft und dynamisches Wachstum durch bestehende Abnahmeverträge

Bereits vor dem offiziellen Markteintritt hat CubeDoc verbindliche Abnahmeverträge für mehr als 50 Systeme abgeschlossen. Gespräche über weitere signifikante Abnahmeverträge befinden sich in fortgeschrittenem Stadium. Die Vereinbarungen bilden die Grundlage für eine schnelle Expansion und sichern schon zum Markteintritt eine führende Position in Deutschland. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet CubeDoc bereits einen Umsatz im mittleren bis oberen einstelligen Mio.-Euro-Bereich und in den darauffolgenden Jahren starkes Umsatz- und Ergebniswachstum. Der Break-even ist für 2027 geplant. Das Erlösmodell von CubeDoc kombiniert einmalige Einnahmen pro installierter Einheit mit wiederkehrenden Erlösen aus der Bereitstellung der digitalen Infrastruktur. Ergänzt wird dies durch zusätzliche Umsatzpotenziale aus servicebasierten Leistungen.

CubeDoc im globalen Wachstumsmarkt Telehealth

CubeDoc positioniert sich als ein führender digitaler Infrastrukturanbieter in einem Markt, der von dynamischem Wachstum geprägt ist. Das Volumen des globalen Telehealth-Markts soll laut aktuellen Studien (Fortune Business Insights) von rd. 186 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 bis 2034 auf rd. 1,3 Billionen US-Dollar steigen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) beläuft sich demnach auf 24,6 %. Auch in Deutschland sind Treiber der Entwicklung die steigende Akzeptanz für digitale Gesundheitsangebote, technologische und regulatorische Fortschritte, aber auch die zunehmende Anzahl chronischer Erkrankungen, die ein fortlaufendes Monitoring von Vitalwerten und anderer Faktoren erfordern. Erhebliche Nachfrageimpulse entstehen durch den fortschreitenden Mangel an medizinischer Versorgung und Infrastruktur beispielsweise im ländlichen Raum, aber auch im Senioren- und Pflegeumfeld. Bereits heute ist ein signifikanter Anteil der deutschen Hausärzte über 50 Jahre alt, während gleichzeitig weniger Nachwuchs in die hausärztliche Versorgung nachrückt. CubeDoc bietet hier eine Lösung, die vorhandene medizinische Kapazitäten effizienter nutzbar macht.

Umfassendes Leistungsangebot mit skalierbarer Plattform / Geräte „Made in Germany“

Das Leistungsangebot von CubeDoc umfasst die vollständige Abbildung zentraler medizinischer Prozesse durch die Verbindung der digital angebundenen Ärzte und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) mit State-of-the-Art-Medizingerätetechnik im CubeDoc-Gesundheitswürfel, die von führenden internationalen Medizingeräteanbietern stammt. Die Produktion der CubeDoc-Gesundheitswürfels erfolgt in Deutschland. Zu den Leistungsangeboten von CubeDoc zählen bereits in der aktuellen Markteintrittsphase u. a. Videokonsultationen mit Ärzten, diagnostische Verfahren (z. B. im Bereich Herz und Lunge, Blutdruck, Hautanalyse), Rezeptausstellungen, Überweisungen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, KI-gestützte Dokumentation und Datenauswertung sowie kontinuierliche Betreuung und Follow-up-Prozesse. Die Anbindung von Ärztenetzwerken, Krankenkassen und Medizintechnikpartnern ermöglicht die schnelle Integration in bestehende Versorgungsstrukturen. Entwickelt wurde CubeDoc von einem Team aus Life Science-Experten, Telehealth-Pionieren und erfahrenen Ärzten.

Klare Wachstumsstrategie: Roll-out, Produktentwicklung, Internationalisierung

CubeDoc verfolgt eine klar definierte Wachstumsstrategie, die durch schnelle Ausweitung der Standorte, Erweiterung des Leistungsangebots und Internationalisierung getrieben wird. Kurzfristig steht der deutschlandweite Roll-out im Fokus, insbesondere in Apotheken und Pflegeeinrichtungen. Mittelfristig sollen weitere Standorttypen wie Einzelhandel, Verkehrsknotenpunkte oder auch Bildungseinrichtungen erschlossen werden. Geplant ist zudem die schrittweise Erweiterung der Infrastruktur für zusätzliche diagnostische Services, unter anderem im Bereich Lifestyle- und Präventivmedizin, z. B. Gewichtsmanagement und Hormontherapien. Nach dem zügigen Ausbau der Marktführerschaft in Deutschland adressiert CubeDoc in den kommenden Jahren Märkte wie Österreich, Schweiz, die Benelux-Staaten und Spanien. Perspektivisch werden auch Märkte außerhalb Europas geprüft.

Prof. Dr. med. Jama Jahanyar, Aufsichtsrat der CubeDoc SE: „Mit CubeDoc etablieren wir eine digitale medizinische Infrastruktur der nächsten Generation am deutschen Markt. Der CubeDoc-Gesundheitswürfel ist kompakt und ermöglicht AI-unterstützte medizinische Versorgung für alle und überall. Damit trägt CubeDoc zur Auflösung der ärztlichen Mangelsituation in vielen Bereichen bei. Die daraus resultierende hohe Nachfrage von Betreibern von CubeDoc-Gesundheitswürfeln in Pflegeeinrichtungen und Apotheken manifestiert sich in verbindlichen Abnahmeverträgen über mehr als 50 CubeDocs, die bereits zum Markteintritt unterschrieben sind. Das unterscheidet CubeDoc neben der effizienten Nutzung von AI zur Erzielung überlegener diagnostischer Resultate von anderen Angeboten. Mit einer klaren Wachstumsstrategie und einem starken Team steht CubeDoc am Anfang einer erfolgreichen Entwicklung.“

Kontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

E-Mail: CubeDoc@edicto.de