Cyan Aktie
WKN DE: A2E4SV / ISIN: DE000A2E4SV8
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01.09.2026 08:30:04
EQS-News: cyan AG bestätigt nach starkem erstem Halbjahr die Jahresprognose
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EQS-News: Cyan AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
cyan AG bestätigt nach starkem erstem Halbjahr die Jahresprognose
München, 1. September 2026 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt. Der Konzernumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11 % auf EUR 4,9 Mio. (H1 2025: EUR 4,4 Mio.). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze lag mit 96 % weiterhin auf einem hohen Niveau. Ausschlaggebend dafür war die Steigerung der Endkundenbasis um 30 %.
01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|cyan AG
|Josephspitalstraße 15
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.cyansecurity.com
|ISIN:
|DE000A2E4SV8
|WKN:
|A2E4SV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500180W6SSACJ1T19
|EQS News ID:
|2391314
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2391314 01.09.2026 CET/CEST
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