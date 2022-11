EQS-News: cyan AG: cyans MVNO-Partner MTEL nimmt Betrieb in der Schweiz auf

EQS-News: Cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges

cyan AG: cyans MVNO-Partner MTEL nimmt Betrieb in der Schweiz auf



10.11.2022

cyans MVNO-Partner MTEL nimmt Betrieb in der Schweiz auf München, 10. November 2022 Die cyan AG (XETR: CYR), ein führender europäischer und weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für die Telekommunikationsindustrie, gibt den Vertriebsstart nach erfolgreicher Expansion des MVNO-Partners MTEL in der Schweiz unter der Marke MTEL SWITZERLAND bekannt. MTEL setzt seit über 8 Jahren auf die bewährte BSS/OSS-Plattform der cyan AG Tochter i-new. Die Seamless BSS/OSS & MVNE-Plattform der cyan Tochter i-new bietet eine One-Stop-Shop-Lösung für MVNOs (Mobile Virtual Network Operator), die maximale Unabhängigkeit von Host-Betreibern anstreben. Das innovative Design bietet eine vollständige End-to-End-Unterstützung von der Integration in das Mobilfunknetz, Produktmanagement, Echtzeit-Abrechnung bis hin zur Kundenbetreuung und dem digitalen Customer Experience Management. Mit der Multi-MNO-Fähigkeit der Plattform können mehrere Host-Netzbetreiber angebunden werden, wodurch Skalierung über Landesgrenzen hinweg ermöglicht wird. Bojan Obradovic, CEO von MTEL Austria: Wir freuen uns über den erfolgreichen Launch ein Spiegelbild der guten Zusammenarbeit mit unserem Haupttechnologiepartner i-new. Der Launch wurde in exzellenter Zusammenarbeit vom MTEL-Kernteam in Österreich zusammen mit den i-new-Mitarbeitern bewerkstelligt. Wir sind froh, mit cyan einen verlässlichen und kompetenten Partner zu haben. Wir sind über die erfolgreiche Expansion unseres langjährigen Kunden MTEL, die nun mit dem Launch und der Storeeröffnung in der Schweiz einen wichtigen Meilenstein auch für unsere Partnerschaft erreicht hat, glücklich, sagte Frank von Seth, CEO der cyan AG. Das ist ein klares Zeichen für unsere führende Technologie, unsere flexible Plattform und unsere professionellen Services, mit denen wir MNVOs über Grenzen hinweg bei Innovationen am Mobilfunkmarkt unterstützen. Über MTEL Mit dem Brandnamen MTEL SWITZERLAND startete 2022 MTEL Austria mit der neuen Tochter MTEL Schweiz GmbH den Verkauf der Produkte in der Schweiz. Das Unternehmen MTEL ist im Besitz der Telekom Serbien Gruppe, die neben dem Heimatmarkt in Serbien zusätzlich noch eigene Netze in Montenegro und Bosnien und Herzegowina besitzt. Treu nach dem Motto ein Herz für Alle setzt MTEL deutliche Akzente und disruptive Angebote insbesondere im Bereich unserer Kernkompetenz Roam-like-Home auf den Mobilfunk- und OTT-Markt um. Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com cyan AG Investorenkontakt: cyan AG Tel. +49 89 71042 2073 E-Mail: ir@cyansecurity.com cyan AG Pressekontakt: Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 17 E-Mail: vera.mueller@better-orange.de

