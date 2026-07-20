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20.07.2026 08:46:23

EQS-News: cyan AG erweitert ihre erfolgreiche Cybersicherheitslösung auf MásOrange-Tochtergesellschaften in Spanien

EQS-News: Cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag
cyan AG erweitert ihre erfolgreiche Cybersicherheitslösung auf MásOrange-Tochtergesellschaften in Spanien

20.07.2026 / 08:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

cyan AG erweitert ihre erfolgreiche Cybersicherheitslösung auf MásOrange-Tochtergesellschaften in Spanien

München, 20. Juli 2026 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, gibt die Ausweitung ihrer erfolgreichen Cybersicherheitslösung „Ciber Protección“, die derzeit bei Orange Spanien im Einsatz ist, auf drei weitere MásOrange-Tochtergesellschaften bekannt: Euskaltel, R und Telecable. Der Rollout richtet sich an B2B- und KMU-Kunden mit einem Schwerpunkt auf die Region Nordspanien.

Die Initiative baut auf der starken Marktnachfrage nach „Ciber Protección“ bei Orange Spanien auf und zielt darauf ab, diesen Erfolg auf weitere MásOrange-Tochtergesellschaften zu übertragen. Die umfassende Cybersicherheitslösung wurde entwickelt, um die Internetverbindungen und Endgeräte von Geschäftskunden vor digitalen Bedrohungen wie Phishing zu schützen, das weiterhin die bedeutendste Cyberbedrohung für Unternehmen in Spanien darstellt. Mit dieser Ausweitung stärkt MásOrange sein Cybersicherheitsportfolio für Geschäftskunden, indem es eine integrierte, einfach zu nutzende Lösung anbietet, die die digitale Resilienz erhöht, ohne die Komplexität für seine Kunden zu steigern.

Markus Cserna, CEO der cyan AG: „Der Rollout von Ciber Protección auf weitere MásOrange-Tochtergesellschaften ist eine starke Bestätigung der Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit der Lösung. Aufbauend auf dem erfolgreichen Einsatz bei Orange Spanien erweitern wir den Einsatz unserer bewährten Cybersicherheitslösung auf weitere regionale Marken von MásOrange und bieten damit noch mehr Kunden einen wirksamen Schutz vor den häufigsten Cyberbedrohungen - insbesondere Phishing. Diese Ausweitung unterstreicht die Stärke unserer langfristigen Zusammenarbeit mit der Orange Group sowie unsere Fähigkeit, komplexe Rollouts über mehrere Marken hinweg zu unterstützen.“

Über cyan
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).

Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com

cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Telefon: +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: cyan@kirchhoff.de
 


20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: cyan AG
Josephspitalstraße 15
80331 München
Deutschland
Internet: www.cyansecurity.com
ISIN: DE000A2E4SV8
WKN: A2E4SV
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 894500180W6SSACJ1T19
EQS News ID: 2367724

 
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2367724  20.07.2026 CET/CEST

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