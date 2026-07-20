Cyan Aktie
WKN DE: A2E4SV / ISIN: DE000A2E4SV8
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20.07.2026 08:46:23
EQS-News: cyan AG expands its successful cybersecurity solution to MásOrange subsidiaries in Spain
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EQS-News: Cyan AG
/ Key word(s): Alliance/Contract
cyan AG expands its successful cybersecurity solution to MásOrange subsidiaries in Spain
20.07.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|cyan AG
|Josephspitalstraße 15
|80331 Munich
|Germany
|Internet:
|www.cyansecurity.com
|ISIN:
|DE000A2E4SV8
|WKN:
|A2E4SV
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500180W6SSACJ1T19
|EQS News ID:
|2367724
|End of News
|EQS News Service
|
2367724 20.07.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|Cyan AG
|1,82
|0,00%