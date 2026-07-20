Cyan Aktie

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WKN DE: A2E4SV / ISIN: DE000A2E4SV8

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20.07.2026 08:46:23

EQS-News: cyan AG expands its successful cybersecurity solution to MásOrange subsidiaries in Spain

EQS-News: Cyan AG / Key word(s): Alliance/Contract
cyan AG expands its successful cybersecurity solution to MásOrange subsidiaries in Spain

20.07.2026 / 08:46 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

cyan AG expands its successful cybersecurity solution to MásOrange subsidiaries in Spain

Munich, July 20, 2026 – cyan AG, a provider of intelligent cybersecurity solutions, announces the expansion of its successful cybersecurity solution “Ciber Protección”, currently deployed by Orange Spain, to three additional MásOrange subsidiaries: Euskaltel, R and Telecable. The rollout targets B2B and SMB customers with a focus on the northern Spain region.

The initiative builds on the strong market traction of “Ciber Protección” at Orange Spain and aims to replicate this success across MásOrange subsidiaries. The comprehensive cybersecurity solution is designed to protect business customers’ internet connections and devices against digital threats, such as phishing, which continues to represent the most significant cyber threat for companies in Spain. With this expansion, MásOrange strengthens its cybersecurity portfolio for business customers by offering an integrated, easy-to-use solution that enhances digital resilience without adding complexity for its customers.

Markus Cserna, CEO of cyan AG: "The rollout of Ciber Protección to additional MásOrange subsidiaries is a strong validation of the solution’s performance and scalability. Building on the successful deployment at Orange Spain, we are extending proven cybersecurity capabilities to further regional brands and providing MásOrange customers with effective protection against the most prevalent cyber threats, particularly phishing. This expansion underlines the strength of our long-term cooperation with the Orange Group and our ability to support complex, multi-brand rollouts."

About cyan
cyan AG (XETR: CYR) is a provider of intelligent cybersecurity solutions with almost 20 years of experience in the IT industry. The company offers IT security products for end customers of mobile and fixed network internet providers and financial service providers. cyan’s solutions are integrated as white label products into the apps and system landscape of international business partners, who then offer those to private and business customers under their own brand.

In addition, cyan operates its own research and development center with the aim of identifying trends in the industry at an early stage and developing optimal product solutions. cyan’s customers include among others the Orange Group, the telecom group Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) and Claro Chile (América Móvil Group).

Further information can be found at: www.cyansecurity.com

cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Phone: +49 89 71042 2073
Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Press Contact:
Kirchhoff Consult GmbH
Phone: +49 40 60 91 86 65
Mail: cyan@kirchhoff.de
 


20.07.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: cyan AG
Josephspitalstraße 15
80331 Munich
Germany
Internet: www.cyansecurity.com
ISIN: DE000A2E4SV8
WKN: A2E4SV
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 894500180W6SSACJ1T19
EQS News ID: 2367724

 
End of News EQS News Service

2367724  20.07.2026 CET/CEST

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