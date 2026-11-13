Cyan Aktie
WKN DE: A2E4SV / ISIN: DE000A2E4SV8
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13.11.2026 15:58:33
EQS-News: cyan AG receives two awards: Silver and Bronze at the International Customer Experience Awards 2026
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EQS-News: Cyan AG
/ Key word(s): Miscellaneous
cyan AG receives two awards: Silver and Bronze at the International Customer Experience Awards 2026
Munich, November 13, 2026 - cyan AG, a provider of intelligent cybersecurity solutions, was honored with two awards at the International Customer Experience Awards 2026 last week. The company received Silver in the "Best CX in Telecommunications" category and Bronze in the "Best Use of AI" category. The awards were presented on November 5, 2026, at a ceremony held at Wembley Stadium in London.
13.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|cyan AG
|Josephspitalstraße 15
|80331 Munich
|Germany
|Internet:
|www.cyansecurity.com
|ISIN:
|DE000A2E4SV8
|WKN:
|A2E4SV
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500180W6SSACJ1T19
|EQS News ID:
|2434758
|End of News
|EQS News Service
|
2434758 13.11.2026 CET/CEST
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